遭阿布沙伊夫綁架 2印尼人成功脫逃中央廣播電台 (2017-09-07 15:21)
菲律賓官員表示，遭到菲律賓好戰團體阿布沙伊夫(Abu Sayyaf)綁架的2名印尼人，在脫逃後已於今天(7日)被菲律賓軍方尋獲。
菲律賓反恐部隊「蘇祿(Sulu)特攻隊」司令官索貝哈那(Cirilito Sobejana)表示，士兵在蘇祿省英達南鎮(Indanan)攔檢1輛汽車時，發現了這兩人。
索貝哈那表示，這兩人已經被送到醫院檢查，但他沒有提到這兩人是否受傷。
這兩名印尼船民是在去年11月19日，在馬來西亞沙巴州海域遭到綁架。
索貝哈那表示，就在找到這2名印尼人之前，菲律賓軍隊在蘇祿島的塔力包鎮(Talipao)，和阿布沙伊夫戰士爆發衝突，打死5名好戰份子，另有5名士兵受傷。
阿布沙伊夫被視為恐怖團體，經常綁架勒贖、斬首、製造爆炸以及其他暴力行為。
索貝哈那表示，阿布沙伊夫槍手目前仍挾持了17名人質，其中13人是外國人，包括：1名荷蘭人、7名越南人，以及5名印尼人。
關鍵字：
下一則：815停電 懲處名單由經部處理
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
曾說活著好累 北一女新生墜樓身亡【Kairos 風向新聞】
林飛帆：某黨推西瓜都會當選台南市長 賴清德：人人都該珍惜民主聖地【台灣好新聞報】
本報社評--讓人感到一股寒意的內閣改組【中央網路報】
總辭 林全：迫不及待想用老人卡【中廣新聞網】
本報透視集--溢美之辭無法掩蓋施政不力【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多