菲律賓官員表示，遭到菲律賓好戰團體阿布沙伊夫(Abu Sayyaf)綁架的2名印尼人，在脫逃後已於今天(7日)被菲律賓軍方尋獲。

菲律賓反恐部隊「蘇祿(Sulu)特攻隊」司令官索貝哈那(Cirilito Sobejana)表示，士兵在蘇祿省英達南鎮(Indanan)攔檢1輛汽車時，發現了這兩人。

索貝哈那表示，這兩人已經被送到醫院檢查，但他沒有提到這兩人是否受傷。

這兩名印尼船民是在去年11月19日，在馬來西亞沙巴州海域遭到綁架。

索貝哈那表示，就在找到這2名印尼人之前，菲律賓軍隊在蘇祿島的塔力包鎮(Talipao)，和阿布沙伊夫戰士爆發衝突，打死5名好戰份子，另有5名士兵受傷。

阿布沙伊夫被視為恐怖團體，經常綁架勒贖、斬首、製造爆炸以及其他暴力行為。

索貝哈那表示，阿布沙伊夫槍手目前仍挾持了17名人質，其中13人是外國人，包括：1名荷蘭人、7名越南人，以及5名印尼人。