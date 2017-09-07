中國：聯合國應對北韓採取必要措施中央廣播電台 (2017-09-07 15:34)
中國外交部長王毅今天(7日)表示，中國支持聯合國，就北韓最近進行的核子試爆，採取進一步措施。
王毅在北京的記者會上表示，有鑒於朝鮮半島的新發展，中國同意，聯合國安理會應該作出回應，採取必要措施。
北韓在3日進行了第六次核試，宣稱成功試爆了1枚可以搭掛在洲際彈道飛彈的氫彈。
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