中國外交部長王毅今天(7日)表示，中國支持聯合國，就北韓最近進行的核子試爆，採取進一步措施。

王毅在北京的記者會上表示，有鑒於朝鮮半島的新發展，中國同意，聯合國安理會應該作出回應，採取必要措施。

北韓在3日進行了第六次核試，宣稱成功試爆了1枚可以搭掛在洲際彈道飛彈的氫彈。