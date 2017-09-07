？？？？華龍網9月7日16時訊（通訊員 劉蘭）據今年8月1日的統計數據顯示，前6月，重慶雙橋經開區電子信息產業園9家已開工的手機整機及零部件企業，共生產手機、手機喇叭、攝像頭、微型投影儀、VR一體機等產品17.1萬台，創造產值9902萬元，上繳稅收119萬元，並帶來了350個就業崗位。隨著生產逐漸步入正軌和手機行業下半年旺季的到來，上述數據將會大幅增長。

？？？？自2016年第一家手機整機企業點括科技公司正式落戶雙橋經開區以來，雙橋經開區已集聚了點括、本為、鉑捷信、新晟凱、丁辰、蜀粵等6家手機整機企業和傳樂、深琅、貫捷通、迪諾通等6家手機零部件企業，構建起了一個手機整機生產和高精攝像頭、SMT主板貼片、鋁合金及塑料外殼等零部件本地配套，就近協同發展的產業集群。首家落戶的點括科技，已成為全市2017年百戶成長型企業之一，鉑捷信等5個項目均實現「當年簽約、當年開工、6個月內投產」。

？？？？在實施「承接智能手機產能轉移，大力發展電子信息產業」的戰略中，雙橋經開區通過「以商招商補鏈條」擴大集群效應，同時加快建設電子信息產業園標準廠房，以租賃標準廠房的模式，縮短企業產能轉移過程中，投資建廠的複雜流程和漫長周期，讓手機企業簽約即可入駐。相比原來企業自己修建廠房，每平方米需要投入1800-2000元，而現在企業只需支付每月每平方米8-10元的廠房租賃費，就可立即裝配生產線投入生產，大大節約了企業的前期投入。

？？？？目前，雙橋經開區電子信息產業園一期標準廠房已100%租用，二期一標段標準廠房還未完工已被租賃80%。共83200平方米的生產用房面積，已被今年新近簽約的6家企業租賃了66900平方米標準廠房。如今，二期標準廠房剩下的標段建設已經納入議事日程。新近簽約的貫捷通等5個項目正加快推進，預計今年全部投產。其中幾家「心急」的企業已經向建設部門索要了廠房圖紙，開始了裝修設計。