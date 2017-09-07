政院通過老農津貼修法 排富門檻比照國保中央廣播電台 (2017-09-07 15:38)
行政院會今天(7日)通過農委會所提報的「老年農民福利津貼暫行條例」第4條修正草案，將申領老農津貼的排富規定調整與國民年金老年基本保證年金的標準一致，以保障老年農民請領福利津貼的權益，並函請立法院審議。
農委會表示，現行老農津貼排富規定，排除農民從農營生的農業用地及居住的農舍，老農本人所擁有的其他土地按公告現值及房屋按評定標準價格計算價值，合計新台幣 500 萬元以上，就會受到排富的影響。而此次修法是考量領取政府福利津貼的條件應相同，不宜有差別待遇，故參照國民年金法第31條規定提案修法。
其中，因考量都市計畫公共設施保留地經劃設後，政府多遲未徵收且處分不易，依現行規定，該類土地不得予扣除其價值，對老年農民福利津貼申領人的權益影響甚大，因此，此修正草案，將尚未徵收及補償之公共設施保留地納入得予扣除計算之範圍。另外，此次修法對於已請領福利津貼者，也納入計算價值之個人所有之土地及房屋在未新增情形下，因土地公告現值或房屋評定標準價格調升，得不受土地及房屋價值合計新臺幣500萬元之限制。
農委會強調，照顧農民是農委會施政的一貫立場，老農津貼與國保老年基本保證年金均屬政府福利津貼性質，其領取的條件應相同，才符合社會公平且合理。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 華碩 GX1000 Eagle Eye Mouse 電競鷹眼滑鼠
- 【FENDI】-廣告主打 光學眼鏡FF0115(黑色)
- The Leather Satchel 英國原裝手工牛皮經典後揹包 手提包
- 【LACOSTE】素面休閒5孔穿式皮帶-紅
- TOMMY HILFIGER 雅痞風格時尚腕錶(M1790835)-黑
- SEIKO 先鋒戰士 計時腕錶-(7T62-0KY0S)白色SNAE81P1
- 【優利亞-簡約美學釘釦白色】雙人5尺床頭片
- 【NIKE】FLEX DUAL 女款輕量訓練鞋 慢跑鞋 多功能鞋 路跑鞋
- Crystal Ball 浮雕花飾鑽LOGO零錢包中夾-金色
- Anna Lou Of London倫敦品牌 P Q 個性字母項鍊-玫瑰金
曾說活著好累 北一女新生墜樓身亡【Kairos 風向新聞】
林飛帆：某黨推西瓜都會當選台南市長 賴清德：人人都該珍惜民主聖地【台灣好新聞報】
本報社評--讓人感到一股寒意的內閣改組【中央網路報】
總辭 林全：迫不及待想用老人卡【中廣新聞網】
本報透視集--溢美之辭無法掩蓋施政不力【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多