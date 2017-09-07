王真兒秦昊「互懟」探案 藝人方供圖

華龍網9月7日16時訊（記者 董進）近日，演員王真兒亮相中國首部社會派推理超級網劇《無證之罪》上線發佈會現場，西裝look氣場全開。該劇由教父級製片人韓三平首次監製，改編自「中國東野圭吾」紫金陳所著同名小說，呂行執導，秦昊、鄧家佳、王真兒等眾多實力電影班底加盟。接檔暑期高口碑網劇《河神》，已於9月6日上線全國獨播。

王真兒曝秦昊「真愛」！組互懟警探團

作為發佈會現場「最幸福的人」，王真兒戲裡戲外雙圓夢。不僅圓了當警察的兒時夢，也圓了追星夢，王真兒稱：「我是秦昊迷妹。他是我做演員入坑的第一位男神。知道嚴良是昊哥演，我使出了渾身解數,極力跟導演自薦演警察。片中的我是一個變性角色，原著是男的，劇裡男變女。合作下來發現昊哥是一個特別可愛的人，他有屬於自己的天真，一個直接且執著的人。」

現場，她與秦昊組成互懟二人組，爆料戲中總被秦昊懟，每次都是「懟」下敗將。終於在猜詞環節扳回一局，鄧家佳和粉絲據提示「秦昊喜歡TA」猜是她，旁邊的吃瓜粉絲王真兒道出偶像真愛，除了日常寵女兒，就是玩王者榮耀，惹得一旁的秦昊連連抱怨她「破壞」了自己「文藝男神」的形象。

雪人殺人重出江湖！王真兒秦昊對辯

王真兒在片中飾演女刑警隊長林奇一角，辦案利落年輕有為，深得上司趙局長倚重。沒成想新官上任遇棘手雪人連環殺人案，林奇帶人趕赴現場，令人不寒而慄的是現場只留一張列印的白紙「請來抓我」，疑犯蹤跡全無。

趙局長帶來了「閻王」之稱的探案鬼才嚴良（秦昊飾），不按套路破案的作風跟林奇格格不入，二人關於「無證之罪」展開了激烈辯論，王真兒拍案而起，質問秦昊：「證據呢？」但他卻解開了疑犯「腳印的秘密」，令人刮目相看。推測發現，福如麵館的老闆娘朱慧如（鄧家佳飾）疑點重重，進入二人視線，而此時新的雪人殺人案又出現了.....

欲知后情，今晚20:00繼續守候一探究竟。到底誰才是真正的雪人真兇？王真兒與秦昊和鄧家佳兩人又有怎樣剪不清理還亂的關係？每周三、周四晚20:00，跟著王真兒扮演的「颯爽林隊」攜手探燒腦奇案。