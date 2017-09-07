不當黨產處理委員會日前向國民黨追徵新台幣8.6億元，法務部行政執行署6日正式發文給國民黨，表示近期要針對黨部廳舍予以強制執行，國民黨今天(7日)批評，行政執行署漠視國民黨提出的清償方案，呼籲執法單位不要淪為政黨打手。

國民黨行管會副主委李福軒今天(7日)表示，針對新台幣8.6億的款項，國民黨原先規劃用美金公債的實體債票跟股息繳付，或是用黨營事業中投公司股份作為清償方案，但行政執行署卻不願接受，甚至還透過公文來函，告知將查封國民黨在台銀的信託帳戶以及台北市松山區黨部跟金門縣黨部辦公處所。

由於前2項清償計畫不被接受，李福軒進一步表示，他們將以中投公司的現金股利以及對張榮發基金會的第三債權，作為繳付的第三項清償方案，藉此證明國民黨有繳付能力及意願。

李福軒也說，國民黨提出的債權總額已經超過追徵金額，呼籲行政執行署不該質疑扣押國民黨的合法財產，造成政黨無法正常運作，他更批評行政執行署已經淪為黨產會的政治打手；李福軒強調，如果行政執行署持續漠視他們的清償方案，仍執意要強制扣押，他們會提出行政救濟，維護權益。