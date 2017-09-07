針對美國今天(7日)在南韓部署剩下的4輛薩德發射車，中國外交部發言人耿爽表示，中國已經向南韓表達了強烈抗議。

耿爽是在今天的記者會上，發表這項訊息。

駐韓美軍部署的終端高空防衛系統(THAAD，又稱薩德反導系統)，核心元件為6輛發射車，先前已有2輛完成部署。其餘4輛因部署地慶尚北道星州郡韶成里居民反對，延遲至今，但仍有抗議群眾與數千名警察爆發衝突，已知有30多人受傷。

耿爽在6日時已經就這件事表示，在南韓部署薩德解決不了有關國家的安全關切。中方強烈敦促美韓，立即停止部署並撤除相關設備。