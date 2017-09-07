亞心網訊(通訊員 李國金)近日,在額敏縣喀拉尕什村通往玉什喀拉蘇鎮東北方向,標有新疆交通建設集團的彩旗在微風中獵獵飄揚,一台大型挖掘機已經開始作業。

喀拉尕什村的村民們喜不自禁的奔走相告:「村裡要建橋了」。聞訊而來的村民將整條道路圍了個水泄不通,大家喜悅的心情此刻都綻放在了純樸的臉上。

每年的四、五月份,是喀拉尕什村群眾最難過的月份,隨著喀爾吾夏山積雪的融化,形成的洪水泛濫,在喀拉尕什村與玉什喀拉蘇鎮的道路上形成了一條「黃河」,讓群眾望河興嘆,阻卻了村與鎮的聯繫,群眾到鎮里辦事、採購東西,要繞道15公里,增加了群眾的負擔。

地區檢察分院駐村工作隊駐村后,緊盯著群眾最關心的問題不放,不斷向上反映,爭取這座惠民橋項目的早日實施。

據新疆交通建設集團的項目負責人介紹:「哈拉蘇橋於2017年8月30日破土動工,總投資500餘萬元,全橋長達54.04米,橋寬11米,橫跨喀拉也木勒河。為保證橋台穩定及泄洪要求,擬建橋樑跨徑為3x16m預應力混凝土簡支空心板橋,上部結構採用裝配式預應力混凝土空心板橋,簡支橋面連續,下部結構採用樁柱式墩台,鑽孔灌注樁基礎。預計在2018年7月竣工,正式交付使用。」

住在附近的村民波拉提·恰依木拉提,這幾天心情特別激動,工作隊讓他談談感受,他連聲稱讚:「黨的政策好,咱喀拉尕什村就百十戶人,就這幾百人的春季出行難問題,國家就投資這麼多錢,為咱老百姓建橋,以後通過橋面過河,時刻要感黨恩啊。」

行動不便的村民古麗加娜提也非常興奮,她說:「每年要多跑多少怨枉路,這下好了,有了這座橋,到鎮里去只有3公里,節約了時間,還能辦好多事呢。」

村幹部葉爾森·波拉提感觸更多,他表示:「這是一座黨恩橋,在今後開展的每周一升國旗、農牧民夜校以及村裡的道德講堂上,都要講,通過建橋前後的對比,教育子孫後代始終聽黨話、跟黨走,並列入村史館中,成為感黨恩的活教材。」

一向務實、低調做人、高調做事的新任玉什喀拉蘇鎮黨委書記李新河動情地說:「群眾呼聲,就是鎮黨委努力的方向。儘管今年困難很多,資金緊張,但我們這一屆班子,決不能再讓自然環境阻隔群眾與鎮里的聯繫了,一定要把這座連心橋建好,讓黨放心,讓群眾滿意。」