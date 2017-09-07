北韓核試 歐盟官員：歐盟應實施更多制裁中央廣播電台 (2017-09-07 15:55)
歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼(Federica Mogherini)今天(7日)表示，歐盟應該對北韓實施更多制裁，以此作為平壤(Pyongyang)進行迄今規模最大的核試之後，國際施壓北韓的一環。
儘管到目前為止，以制裁方式來阻撓北韓發展核子與飛彈能力的成效不大，茉格里尼仍說，應該採取更多類似手段，並在政治面上施加壓力。
在愛沙尼亞首都舉行的歐盟防長與外長會議之前，茉格里尼告訴記者，「我今天會向部長們提議，應在經濟上強化施壓北韓，並支持聯合國安理會一份(對北韓)採取更強硬經濟手段的新決議，展開歐盟新的自發性制裁…還要和全球其他夥伴合作，以確保所有人都完全嚴格實施已經決定好的經濟措施。」
目前美國與中國大陸正在討論牽制平壤的選項，南韓也已經部署防禦系統，以抵禦北韓的飛彈攻擊。
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