6az4pb7p.jpg

面對突發疾病、昏迷的市民，你會怎麼做?灃東城管隊員沒有遲疑，主動伸出了援助之手，為大家傳遞了滿滿的正能量。

9月6日上午7時30分許，灃東城管分局執法二大隊3名執法隊員在西鹹新區灃東新城三橋新街啟航時代廣場巡查時，突然發現有一男子痛苦地躺在路上，嘴唇緊咬，全身抽搐陷入昏迷。據周邊居民介紹，執法隊員第一時間對其進行緊急救護，將外套脫下讓患者咬在口中，防止咬到舌頭造成二次傷害，並及時撥打120，通知救護人員。經過醫護人員現場救護，幾分鐘後患者病情有所好轉。執法隊員又買來麵包和礦泉水，為患者補充能量，直到其病情好轉后執法隊員才離開，重回工作崗位。

如此暖心之舉，溫暖了無數路人，大家紛紛誇讚道：「這才是社會正能量，必須讚一個。」

華商記者 魏曉飛

kzca8q12.jpg

編輯：華商報供稿