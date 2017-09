敘利亞軍方發表聲明說,以色列今天(7日)清晨,攻擊敘利亞中部哈瑪省(Hama)的一處軍事據點。總部設在英國倫敦的敘利亞人權觀察組織(Syrian Observatory for Human Rights)表示,遭攻擊的地點是敘利亞政府的單位,美國曾指控敘利亞在這個地點製造化學武器。

聲明指出,這次空襲造成2人死亡,並對附近馬西亞夫鎮(Masyaf)造成物質上的破壞。聲明中警告說,對這個安全與穩定地區的侵略行為,將引發危險的反彈。

以色列發動空襲的今天,正是以色列摧毀敘利亞核子反應爐的10週年;而在6日,聯合國敘利亞調查委員會(United Nation's commission of inquiry for Syria)發布報告指稱,敘利亞汗舍孔鎮(Khan Sheikhoun)今年4月4日遭到沙林毒氣攻擊案,是敘利亞總統巴夏爾(Bashar Assad)的空軍所為。

這次沙林毒氣攻擊,造成至少83人喪命,其中包括多名兒童。這也是敘利亞政府過去4年來,20起化學武器攻擊事件中的一起。

敘利亞政府否認動用化學武器,並在2013年承諾交出化學武器計畫,且已完成這項動作。

此外,敘利亞人權觀察也指出,這波空襲也擊中緊鄰科學研究中心的1處軍事儲藏營區。當地被用來儲存地對地火箭,而且伊朗及敘利亞盟邦黎巴嫩的真主黨人員,都曾被看到在當地出沒,而且不只一處。