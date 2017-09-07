大坡池美景

【旅遊經 洪書瑱報導】

花東縱谷位於中央山脈與海岸山脈之間，有秀姑巒溪、花蓮溪以及卑南溪貫穿，沿途山河景觀壯闊，又有成片稻田、油菜花海，自然景觀優美且地形平坦，相當適合自行車深度旅遊。花東縱谷風管處結合「2017臺灣自行車節」，並推廣「這裡」世界級地質景觀及單車旅遊，將於9月16日、23日及10月10日辦理3場次縱谷單車野餐日活動。

由於花東縱谷位於兩大板塊碰撞擠壓交界帶，600萬年來持續推擠靠近，形成特殊聚合型地質景觀。而九大自行車道之一「玉富自行車道」為世界唯一橫跨兩大聚合板塊，並以鐵路橋樑改建而成，為觀察板塊運動之絕佳地點。因此縱管處特別以歐亞板塊與菲律賓海板塊聚合之意象設計推出花東板塊巧克力禮盒為在地特色伴手禮。





花東縱谷風景區為配合臺灣自行車節，分別與玉里鎮公所、富里鄉公所、壽豐鄉公所、池上鄉公所合辦三場次縱谷單車野餐日活動。首場單車野餐日特別於9月16日在「玉富自行車道」舉行，遊客從玉里車站出發，一路沿著長達十公里的自行車專用道騎乘至東里鐵馬驛站，主辦單位以懷舊車站為主題，辦理園遊會、DIY、志工地質導覽解說及懷舊月台音樂會，邀請在地表演團體及南方二重唱參與演出。





第二、三場次則分別於9月23日、10月10日於壽豐鄉鯉魚潭、池上鄉大波池辦理。大波池場次特別配合106年國慶煙火首次在臺東施放，活動將結合臺東的觀光飯店、民宿、旅館等業者推出連續第二天住宿可享五折優惠。

三場次縱谷單車野餐日活動，民眾可免費於網路或現場報名方式參加，參加者除可獲得100元現場園遊抵用券外，另有摸彩券一張，有機會可帶回價值1,500元象徵兩大板塊聚合之花東板塊巧克力禮盒等特色伴手禮。每場次前500名網路報名者，除由主辦單位提供50萬旅遊平安險，完騎後並可額外獲贈活動紀念品一份。



縱谷單車地質饗宴，不論地點是別具意義的玉富車道、湖光山色的鯉魚潭，還是秋天稻香圍繞的大坡池，騎乘單車穿梭其中，美景如畫可說是相當療癒，相關訊息請至活動網站(http://www.2017easytripeasygo.com)或至「花東縱谷國家風景區管理處」官網查詢。

攝影：洪書瑱