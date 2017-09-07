群鷺剛進到太興村上空(圖中華鳥會提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】



每年白露時節，總有成千上萬的黃頭鷺往南遷徙，途經嘉義縣梅山鄉的太興村，一群一群黃頭鷺沿著清水溪河谷，在山谷順著氣流往上盤旋，飛越山頭，向南方飛去。這種數大便是美的景像，也是另一種全台特殊生態景象，尤其當數百隻黃頭鷺盤旋空中，宛如在山谷翻飛的銀龍，更如架架受訓的飛機變換隊形，讓人驚嘆不已。為了邀請民眾賞景，阿管處與太興社區發展協會與太興國小等單位，合作並首次舉辦在9月9日(六)下午兩點，在嘉義縣梅山鄉太興社區「泰興嚴」，舉辦「太興萬鷺朝鳳音樂茶會」活動！

「太興萬鷺朝鳳音樂茶會」即將在9月9日(六)下午兩點開始，特地邀請在地詩人吟詩、鳥類專家為大家解說萬鷺朝鳳的現象，搭配梅山文教基金會二胡與古琴、太興國小及太興實驗學校樂隊等音樂饗宴，以及在百年梅樹下品茗，一邊聽音樂、還能一邊品嘗茶葉香甜回甘的滋味，並做伙觀賞美麗的飛羽精靈-黃頭鷺，在遷徙的過程中，在山谷遨翔創造一場場夢幻及壯觀的景象！





群鷺飛越頭頂(圖中華鳥會提供)黃頭鷺又稱牛背鷺_吳崇漢攝黃頭鷺_劉定穎攝

太興村長簡慶輝表示，每年農曆八月就有成群的黃頭鷺飛來太興村生毛樹溪山谷盤旋，老一輩居民傳說該處是鳳凰穴，因此有「萬鷺朝鳳」之說，黃頭鷺飛越期約一個月之久。

阿里山國家風景區管理處馬惠達處長表示，萬鷺朝鳳的景象，在遷移的時間中，每天約下午四時到六時許，成群結隊，一群又一群的黃頭鷺會飛進太興村山谷，數量之多難以計數，只能以「滿天飛舞」來形容，而最佳觀賞點是在太興社區的「朝旭茶廠旁廣場」與「泰興嚴」。

中華民國野鳥學會蔡世鵬理事長表示，去 (105) 年阿里山國家風景區管理處委託該會進行太興黃頭鷺調查(8/15~10/15)，2個月紀錄將近6萬隻次的黃頭鷺，當風向為北風或東北風時，黃頭鷺遷徙數量有明顯增高趨勢；我們推測這些黃頭鷺可能要往南邊的菲律賓、越南方向遷徙，當風向為北風或東北風時且氣候晴朗，往南飛較省力，因此其遷徙數量隨之偏高，相當壯觀，很值得闔家大小前來觀賞！



圖片及影像：阿管處提供