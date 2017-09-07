到八仙山「森」呼吸 體驗泰雅風情旅遊經 (2017-09-07 15:58)
到八仙山「森」呼吸 體驗泰雅風情
【旅遊經 洪書瑱報導】
位於台中市和平區台八線33公里處的八仙山國家森林遊樂區，其實鄰近於谷關風景特定區僅需5分鐘車程，為了邀請群眾到八仙山體驗森林芬多精與陰離子的洗禮等好好森吸引外，也將於9/9-9/10舉辦泰雅風情的舞蹈表演及DIY手工藝品活動！
DIY手工藝品活動
八仙山森林遊樂區綠色走廊農夫市集
東勢林區管理處，將於於9/9-9/10在八仙山森林遊樂區，舉辦原住民傳統舞蹈表演、DIY活動、農夫市集等活動!一連二天的活動，活動日當天將每天上午10點在綠色走廊舉行原住民族傳統舞蹈表演、10點30分有免費DIY活動，邀請民眾一起體驗原住民傳統口簧琴、手環、皮飾等手工藝品製作，每日限額15人，於當日上午9點起於遊客中心受理報名。
除了邀賞原住民風情外，也將於綠色走廊舉行農夫市集，展售當地部落居民栽植的蔬果、手工藝品。此外，9/9早上還有「玩遊戲！送獎品！」等廉政宣導活動喔！
提醒民眾，為保護森林及兼顧遊憩品質，園區全面禁菸，並禁止攜帶寵物入園。若有住宿與餐飲需求，可洽八仙山莊！
圖片：東勢林區管理處提供
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