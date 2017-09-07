【旅遊經 洪書瑱報導】



極光無疑是大自然所給予的雷射大秀，而「追」尋極光更是許多人一生的夢想，若許大家並不知道，北極光每11年即會大爆發一次，2017是極光週期的末年，也是最容易「遇」見極光的一年，錯過可能需要再等11年！而全球追極光的最佳地點，哪個國家CP值最高嗎？有網路業者Tripresso旅遊咖列出全球四大追極光的地點！

第一名即是「阿拉斯加」，推薦指數：★★★★★，捕獲地點：費爾班克斯（Fairbanks），極光高峰期：9月~12月，團費約：＄74,900~＄109,900 /人，必玩行程：史蒂芬極光小屋、狗拉雪橇、雪湖冰釣！



阿拉斯加_極光狗拉雪橇

阿拉斯加可說是極光之城，是全世界最容易追到極光的城市，這座被稱為黃金首都的費爾班克斯，每年高達240天可欣賞到夢幻極光的機會。優越地理位置，距離北緯66.33度的北極圈僅數十公里，秋天氣候最穩定，光害低，是欣賞極光的最佳時機，追光成功率最高，團費最超值！為小資族的最佳選擇。

第二名為「冰島」，推薦指數：★★★★★，捕獲地點：全國境內 ，極光高峰期：10月~2月，團費約：＄106,900~＄152,900 /人，必玩行程：極光船、藍色溫泉湖、黃金瀑布！







冰島_極光冰島_藍湖溫泉

冰島也是CNN票選，全球八大最佳極光觀賞景點之一，冰島全境皆容易看到極光美景，集大自然鬼斧神工於一身的冰島，擁有珍貴的地熱溫泉、瀑布、冰河及受海浪侵蝕所形成的殘海蝕崖、蝕岩洞，是近年最多人選擇前往欣賞極光的國家之一，更是攝影者的朝聖天堂。

第三名為「加拿大」，推薦指數：★★★★，捕獲地點：黃刀鎮（Yellowknife） ，極光高峰期：10月~2月，團費約：＄79,900~＄101,880 /人，必體驗行程：Teepee帳篷賞極光、狗拉雪橇、路易斯湖！





加拿大_極光

有著北極光首都之稱的黃刀鎮，位於北極圈環帶區，冬季晝短夜長，選擇入住此地三晚以上，觀賞到極光的機率極高！加拿大極光團費，大多超過＄100,000以上，今年除了華航與長榮航空，加拿大航空直飛溫哥華的航線回來了，且因加拿大邁向建國150週年慶，加航推出建國150週年機位促銷價，也使得加拿大整體團費降價不少。因此今年就是前往加拿大的最好時機，也是2017為前往黃刀鎮賞極光的的最佳時機！



第四名為「芬蘭」，推薦指數：★★★★，捕獲地點：拉普蘭-伊瓦洛，極光高峰期：10月~3月，團費約：＄149,900~＄179,900 /人，必體驗行程：極光玻璃屋、聖誕老人村、馴鹿雪橇、破冰船三寶號！





芬蘭_極光芬蘭_破冰船三寶號芬蘭_聖誕老人村馴鹿雪橇

芬蘭有1/3的土地都在北極圈內，被視為最幸福的賞極光地點，其中最有名的極光聖地拉普蘭，位處偏僻、光害少，成為旅人觀賞永晝和極光的聖地。此地最有名的，即為全球知名的極光玻璃屋創始飯店，入住全透明的玻璃屋，可不必在天寒地凍的戶外賞極光，在室內即可躲在的被窩裡仰望天空，靜待北極光。芬蘭極光團，平均團費較高，原因為芬蘭地處北歐五國，行程組合多數皆安排鄰近的挪威或五國同玩，因此團費較高且行程天數大多較長。

圖片：Tripresso旅遊咖提供