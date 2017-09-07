山林包圍中的「不動尊露營場」【旅遊經 洪書瑱報導】

近幾年台灣露營旅遊興起，全台喜愛露營的民眾不僅在全台各地露營，也開始朝海外尋求更多元的體驗。國人喜歡出遊的日本，其中日本東北宮城縣南擁有豐富自然資源與多樣化的露營設施，搭配在地特色戶外體驗活動，也非常適合露營客前往感受不一樣國情的露營行式，而宮城縣南也向海外露營愛好者招手，邀賞遊體驗。

海外露營最讓人望之卻步，即是因為露營設備的準備太麻煩。事實上，宮城縣南的營地不僅選項多，且設備完善，即使是海外遊客，不必攜帶任何設備就能夠體驗露營的樂趣。無論是喜歡搭帳篷生營火的重度露營客、或者是想要住在舒適森林小木屋親近大自然的旅客，都有令人滿意的選項。除此之外，還有提供烤肉套組預定等周到的服務，以及園區內特色體驗活動。

宮南縣南境內的丸森町「不動尊露營場」，就位於一座自然林相保持良好的森林區，若從仙台市區內租車開車前往，車程約1.5~2小時，相較於現代化的設施，更加迷人的是園區內茂密而高聳的樹木，以及蜿蜒貫穿園區的清澈溪流可以戲水，品嚐當地農產的美味，其中最值得一提的是，深夜裡只要一抬頭就可以欣賞到滿天星斗，是當地熱愛觀星的天文迷爭相到訪之地。







媲美舊金山地標金門大橋的「丸森大橋」除此之外，丸森町內的阿武隈川是另外一個當地戶外體驗的好去處。保有純樸自然風貌的阿武隈川乃是東北第二大運河，昭和初期以前一直擔任木材與石材等重要物資的運輸要道。阿武隈川兩側未經開發的自然風貌，無論是春夏新綠、秋季楓紅、或是冬季雪景都有迷人的風貌。其中順著運河而下途中經過的丸森大橋，乃是日本國內橋樑建築的典範之一．費時17年以數百億日圓打造而成，簡約而優美的曲線造型，魅力媲美美國舊金山地標金門大橋，是許多攝影師爭相拍攝的對象。

台市區內租車開車前往，車程約1小時，座落於川崎町國營陸奧森林湖畔公園裡的露營地陸奧生態營，則是結合了豐富的自然與文化體驗設施的現代化露營區。 除了栽種四季特色花卉、融合人工打造瀑布溪流造景而成的主題花園之外，還有匯集東北六縣特色古老民房所打造的民俗村等主題設施。因園區內腹地廣大，是許多知名音樂人愛用的戶外演唱會場地，已連續12年被選為東北最大規模搖滾祭「ARABAKI ROCK FEST」的活動會場，高水準的設施與主題式園區設計，是日本國內新興的人氣露營場。



「陸奧生態營」裡的民俗村，重現東北六縣特色民房



就在陸奧生態營附近，有一座由專業鱒魚養殖場「川崎養鱒場」直營的釣魚園區「SHISHINAGO苑」，特別設計了小朋友也能夠輕鬆上手的釣魚園區。園區內不僅可以釣魚，還能在附屬餐廳裡請廚師為自己料理剛釣起的鮮魚，後藤先生堅持以純天然飼料所養殖的魚，無論是炭烤或是做成天婦羅，天然的美味讓人食指大動。

圖片：Miyagi Explorer事務局（丸森町）提供