龍華學生國際志工團南向怡保 體驗跨文化服務學習



(中央社訊息服務20170907 16:20:19)龍華科技大學王子銘、林品翰、陳文鈴、林昕儀與羅健嘉等同學，組成國際志工團隊，利用暑假期間遠赴馬來西亞怡保市，教導當地華校學生認識台灣、學習才藝及瞭解臺灣的歷史文化，同時探訪孤兒院、養老院，結合在校所學的知識技能，學以致用地把愛散播到當地，完成實踐國際志工使命。 為鼓勵同學主動參與服務學習、推廣國際志工理念，同時增進學生關懷國際社會並拓展國際觀，龍華科大每年暑假皆鼓勵學生遠赴國外偏鄉地區服務，透過志工們親自籌備規劃、參與實際活動的熱忱，從中體驗服務學習的意義，並且瞭解與尊重不同文化的差異性。 延續前幾年赴印度、柬埔寨、菲律賓與泰國等地的志工服務，今年龍華科大國際志工團，由學務處課外活動組員高家笙領隊，前往馬來西亞怡保市，並以當地華校學生、孤兒院、養老院為服務對象，結合在校所學的知識技能，並以手工銀飾藝品、魔術教學、社團及團康活動，與孩子及老人們同樂，成功促進彼此間情感的交流。 志工團團長王子銘表示，在怡保市陸續走訪育青、育才、江沙崇華、培南及深齋獨立中學等幾所華校，學生都非常可愛且有禮貌，除了教導魔術、銀飾藝品製作及團康課程外，校長也跟他們講述很多馬來西亞華人的處境；由於族群多元加上馬國政策，政府沒有任何金錢支持華校，而且他們的國立學校華人很難考進去，對於當地華人升學其實是相當艱辛的，因此華人長輩們都自己出錢來蓋華校，非常認真的辦學，反過來想一想身在台灣求學，真的是很幸福。 志工成員陳文鈴則說，在孤兒院陪伴著他們唱歌玩遊戲，聊了家庭、生活狀況等等，有很多人非常想來台灣唸書，看見他們散發出的純真笑容及喜悅，真的是再累都值得了，只可惜志工們只有幾個小時短暫的緣份。而在養老院服務時，趁著空檔打掃平常爺爺奶奶禪坐的大廳，跟爺爺奶奶互動、變魔術、帶著吉他邊彈邊合唱，內心非常感動，雖然不可能永遠陪伴他們，由衷希望藉由志工們一點小小的力量，能夠帶給他們歡樂，更希望爺爺奶奶們每天都可以過得開心。 龍華科大學務處表示，透過國際志工團親身實踐，走出台灣，體驗國家文化差異之餘，同學們更能感受到物質生活的強烈落差，深深瞭解台灣富足生活的可貴之處，並藉由幫助他人，體現生命的意義與存在價值。 此外，國際志工團隊將於新學期開學後的社團博覽會，在校內舉辦成果發表，11月18日並應邀至桃園市青年事務局與他校學生志工團隊一同分享成果，藉由此次行程的活動影像及成果資料，推廣國際志工服務，以鼓勵大學生放眼世界、讓愛飛揚，除拓展自身國際觀外，亦能從中體驗跨文化服務學習的真義。



訊息來源：龍華科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219905.aspx