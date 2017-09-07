彰化縣教育奉獻獎 中州科大謝清隆副教授獲獎實至名歸



(中央社訊息服務20170907 15:47:17)教師節將至，教育部為嘉勉校長、教師退休或離職後持續投入教育志願服務，設立了「教育奉獻獎」，台中教育大學退休、現任中州科技大學副校長謝清隆推動志願服務、終身學習多年，深入社區辦理社區學習，培育了6萬多名社區人才，樹立教育人員退而不休的典範，今年榮獲彰化縣「教育奉獻獎」，縣長魏明谷特地頒獎表揚，學校師生咸感與有榮焉。



中州科技大學副校長兼終身教育暨校友發展處長謝清隆副教授，於民國94年從台中教育大學退休後，服務於中州科大終身教育處，持續投入教育志願服務，連續三年協助彰化縣志願服務協會推動「彰化縣外籍配偶輔導整合計畫」，為外配的生活適應付出心力，深獲好評，並熱心推動社區總體營造工作與社區學習，輔導社區加入福利服務工作屢獲佳績，如秀水鄉馬興社區獲得全國第二名、和美鎮南佃社區獲全國優等、埔鹽鄉廍子社區獲得第一名等。



謝清隆副教授亦協助推動彰化縣社區教育團隊計畫「半線社區即學e 起來」，帶動社區學習，推動各鄉鎮辦理社區大學，建立一鄉鎮一社大的藍圖願景，期間獲頒各項志願服務獎章，獲得歷任縣長的鼓勵嘉勉。2017年獲員林市公所的支持，負責員林社會大學業務的整合推動，現正積極辦理。



中州科技大學謝清隆副校長表示，他於民國83年即加入彰化縣志願服務協會擔任社會資源委員會主委，榮獲內政部服務金牌獎，民國94年擔任該協會理事長，深入社區推展志願服務。在服務過程中得知許多社區人士，在年輕時因經濟環境不佳或其他因素，致使失去就學機會，成為人生的遺憾，後來謝清隆副教授進入中州科大接觸終身教育的工作，便全力推動社區圓夢計畫，提供社區民眾終身學習的機會與管道，幫社區民眾圓人生的夢想，他覺得這是非常有意義的事。



中州科技大學陳彥佑校長表示，謝清隆副教授20多年來無怨無悔為社會服務、推動社區學習，造福了6萬多名的社區民眾，獲得彰化縣「教育奉獻獎」是實至名歸。學校也將持續整合校內外教育資源、擴大社區互動配合政府政策，在謝清隆副教授帶領下，全力推展成人教育，造福更多社區民眾。



訊息來源：中州科技大學



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