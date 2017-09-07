南臺科技大學「幼兒創意教學人才培訓就業學程」榮獲勞動部勞動力發展署頒發104學年人文社會與文化創意類優良學程



(中央社訊息服務20170907 15:35:01)為縮減學用落差，提升青年就業競爭力，勞動部推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」，引進業界師資授課並安排學生體驗職場環境，藉由產學合作增進學生實務經驗，培養專業知能，裨益於學業與就業無縫接軌。同時為鼓勵各校積極推廣，勞動部更加辦大專校院就業學程計畫優良評比競賽，南臺科技大學「幼兒創意教學人才培訓就業學程」在此次競賽中表現出色，從多所競爭學校脫穎而出，獲頒優良學程，實屬不易。



南臺科技大學校長戴謙表示，為促進青年就業，政府致力青年培訓及各項就業服務措施，學校也大力支持，積極與企業夥伴合作，開辦與產業經濟脈動符合的就業學程，讓青年提早與產業接軌，透過學用合一的課程規劃與職場體驗，為業界注入年輕世代的活力與國家持續發展的動力。本次南臺獲頒優良學程，即是勞動部對校方辦學績優之肯定，且在人文社會與文化創意類評比中，是雲嘉南區唯一獲獎學校，更顯難能可貴。



南臺科技大學幼兒保育系承辦「幼兒創意教學人才培訓就業學程」計畫已有五年的時間，由高家斌老師、魏欣儀老師以及卓美芳老師共同努力規劃教學方向，期能提供學生豐富的學習資源，此學程之課程是以遊戲、繪本與音樂為發展主軸，在課程安排上結合全國各地知名的兒童產業機構，包含3C3Q童欣創意企業社、騎士堡國際事業股份有限公司、何嘉仁國際幼兒園、影響新劇團、親子天下股份有限公司以及企鵝娛樂藝術企業社等機構之專業實務人員擔任學程之授課業師，對於學生的學習與就業之銜接有相當大的幫助，不僅學到業界需要的專業知識、倫理，同時亦獲得業界教師給予的建議與交流，讓學生能更早熟悉企業的文化與需求。另外，學校亦是此計畫案的直接受益者之一，因為邀請來的企業主管，亦有機會來學校了解學生素質及產學合作機制，大幅度提升學校的知名度與業界的認同度。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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