美和科大學生組創業團隊 獲教育部100萬元創業金



(中央社訊息服務20170907 15:29:16)教育部「大專畢業生創業服務計畫」今年首度開放應屆畢業生組隊參加，屏東美和科技大學以「綠癌變綠金」與「巧遇克黑力量」二團隊在激烈的競爭中脫穎而出，獲得創業金100萬，是屏東地區通過團隊最多的學校。



該次競賽有來自國內外共315組團隊角逐，獲得第一階段補助的只有85隊，其中該校就包辦了兩個名額。出色的表現，不僅讓教育部官員大表讚賞，更教其他大專院校刮目相看。



「綠癌變綠金」是由該校副校長吳裕仁博士帶領健康暨護理學院學生組成，將困擾農民的小花蔓澤蘭善加利用，研發出特殊成份，再經由萃取分析後，製造出高經濟價值的保養品，不但替原無任何價值可言的小花蔓澤蘭開發出另一條經濟出路，更提高小花蔓澤蘭的價格。「巧遇克黑力量」則是由生物科技系主任林昀生帶領該系學生組成，從生可可果實中萃取出活性成份，再經由生物科技分離純化技術，以活性為導向，純化出有效成份，利用可可果實內具有的抗氧化物與淨白功效，添加至數種化妝品，開發出具功效性的美容產品。



校長陳景川表示，近年來該校積極推動學生創業活動，透過強化校內創業課程規畫，培養學生具創新創業的興趣，更透過學校創新育成中心完善的輔導體制，讓學生了解創業市場的發展、營運模式，以及商品如何更貼近市場需求，激發出學生在創新創業上的思維，創造出無限的商機。他並強調，該校是台灣最南端的科技院校，以有限的資源，最堅強的師資陣容，學生表現耀眼，實為學校及育成中心推動學生創業之莫大殊榮。透過此次活動，也讓參賽團隊學生能夠與其他團隊相互切磋交流，達到提升創業及其競爭能力。



該校育成中心主任蔡光男補充說，「大專畢業生創業服務計畫」是教育部為鼓勵青年學生勇敢踏出創業第一步，協助青年學生運用在校所學，實現個人創意及創業夢想的機會，推動大專畢業生創業服務計畫，今年已邁入第9年；「106年度大專畢業生創業服務計畫」首次開放團隊成員全數為大專在校生即可組隊參加，今年也有馬來西亞、越南、港澳、印尼、美國、印度、新加坡及泰國等8個國家、28組隊伍、30名外籍人士與全國各大專院校學生紛紛投入競賽一同較勁。



訊息來源：美和科技大學



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