中州教學增能計畫 健康活力休閒律動正能量研習



(中央社訊息服務20170907 15:20:56)中州科技大學通識教育中心為執行教育部「106年度教學增能計畫--中州特色品牌人才淬鍊計畫」，特於9月4日至5日兩天開辦「提昇教師正能量系列研習--身心靈休閒律動」研習，邀請中正大學李淑芳教授蒞校授課，李淑玲教務長親自到場致贈感謝狀，給予加油、鼓勵，兩天的課程，理論、實務兼具，充滿歡樂，給人滿滿的正能量。



本研習的授課教師為國立中正大學運動競技學系李淑芳教授，研究專長在：健身與運動心理學、休閒運動和老年化、女性休閒活動、功能性體能、運動處方。李教授認為：我們現今活在優質的科技資訊時代，在便利的同時，我們過的生活卻是只坐不動的生活型態，真的很不健康，本課程著重在學習如何運用多元而有效的運動與心理策略，去提升自己身心靈的健康，對現代生活忙碌的人而言，實是一帖良方。



研習課程共計2天12小時，內容包括：一、全人健康與改變自我的技巧。二、壓力與抗壓性指數有多少？體驗減壓運動。三、身體中心缐與美姿美儀的健走練習。四、中高強度間歇訓練。五、身材雕塑與全身性肌力訓練及伸展瑜珈。六、核心基礎訓練，強化背部脊椎。



其中最有特色的是TABATA間歇訓練，它是1996年由日本科學家田畑泉博士為了提升競速滑冰代表隊的實力而研發出的運動方式，是由「Tabata Protocol」演變而來。他將運動選手分成AB兩組，試著比較一小時適當強度運動與4分鐘高強度運動的效果。A組選手每週5天進行適當強度的運動一小時，並為期六週；B組選手則是每週4天進行高強度的運動4分鐘，同樣為期六週。結果，A組選手們的有氧系統（心肺功能）大幅提升，但是無氧系統（肌肉）則幾乎沒有任何改變。相反地，相較於A組，B組選手們的心肺功能更是大幅提升，肌肉則比實驗前增加了28%。換言之，高強度、短時間的運動不僅能燃燒體脂肪（有氧運動的效果），在鍛鍊體能（無氧運動的效果）方面也極其有效。



運促系張廖麗珠老師說：「本身身為體育老師，更知道運動的重要性，現代人普遍壓力大，適度的運動，不但可以讓自己的身體更健康，心情也能常保愉悅。」餐廚系劉振琪老師說：「經由老師的帶領及介紹，認識了很多不同的運動類型，有些既簡易又有趣，會更讓人想做運動。」



通識教育中心陳盈妃主任表示：「一提到運動，很多人常會推說沒時間，且越不動就越不想運動，導致身心越來越不健康，經由這次的研習，瞭解運動的重要及種類，個人可以就自己喜歡且適合的去從事。」希望教職員都能從這次的研習中獲得更多的快樂和正能量。



訊息來源：中州科技大學



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