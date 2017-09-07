「喘口氣，走得更遠」 「臨短托服務，守護身障照顧者的法寶」中央社 (2017-09-07 15:00)
「喘口氣，走得更遠」 「臨短托服務，守護身障照顧者的法寶」
(中央社訊息服務20170907 14:59:55)近年來報章新聞陸續報導家庭照顧者，因長年無休的照顧身障者，導致身心疲憊、精神耗竭，不堪照顧壓力及負擔，造成情緒崩潰，虐待、自殺等情形，屏東縣政府社會處表示，身障照顧者可以適時運用 −「臨時暨短期照顧服務」，降低負荷壓力。
屏東縣啟智協進會臨短托服務陳柔妤社工提到，在一次社區宣導活動中，有位阿華阿嬤，丈夫為智能障礙，兒子患有情緒障礙，與外界無法溝通，影響工作能力，媳婦承受不了照顧丈夫及公公的壓力，訴請離婚離開家裡，留下7歲女兒。整個家庭只能仰賴阿華阿嬤一人承擔照顧責任，日漸年邁的她，不僅有體力的負擔，心理上的煎熬更是有苦難言；種種的壓力累積起來就像背戴著一個沉重的大包袱，卻不知該找誰訴苦、如何調適。
社工傾聽阿華阿嬤的困境後，協助申請身障者「臨時暨短期照顧服務」，由臨托員協助照顧丈夫及兒子，讓阿華阿嬤休息幾天，有機會與孫女一起出遊，獲得暫時喘息的空間，有力氣再繼續走下去…
社會處表示，屏東縣的「臨時暨短期照顧服務」服務天數已由每年14天增加至21天，身障照顧者須臨時外出或短暫休息，無人可協助照顧時，由經過訓練的臨托員至身障者家中，提供簡易身體照顧、協助膳食、臨時性的陪同就醫等在宅照顧服務，讓長期照顧的家屬，能稍有休息片刻，減輕照顧負荷壓力。
臨短托照顧服務在家屬照顧累的時候，有人替換照顧工作與負擔，不再單靠家庭力量，緩和沉重負擔，有時間做自己想做的事，充足電力後，再扮演照顧角色，社會處呼籲，若您或您身邊的親友，是長期的身障家庭照顧者，想喘口氣，您不妨撥打08-7383015洽啟智協進會或08-7320415轉5348社會處身障科，詢問關於臨短托照顧服務資訊，守護自己及自己愛的人。
訊息來源：屏東縣政府
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