中州教學增能計畫 實用有趣風水命理正能量研習



(中央社訊息服務20170907 14:59:30)中州科技大學通識教育中心為執行「106年度教學增能計畫--中州特色品牌人才淬鍊計畫」，特於八月份開辦「提昇教師正能量系列研習--古人環境美學與生命觀察智慧」，以供全體教職員研習進修，課程於8月10日開始，利用每週四研習，於8月31日圓滿結束，參加的教職員無不給予高度肯定。



本研習邀請國立中正大學台灣文學與創意應用研究所助理教授黃清順老師蒞校授課，研習課程共計4週24小時，內容概分為四大主題：第一階段是古人生命智慧的思想檢視；第二階段是理解古代生命預測智慧；第三階段是古代環境美學的文化認識；第四階段是借鏡古人規劃生命藍圖的智慧；利用四週四大主題的探討，借鑒並汲取祖先的文化遺產和生活智慧。



「我家門前有小河，後面有山坡」這首大家都很嫻熟的童謠背後，其實體現了華人老祖宗的生命觀察和生活智慧，時至今日，雖然我們居住在科學昌明、便捷進步的都會空間裡，不過與之俱來生活壓力卻也有增無減，從而也凸顯出古人生活美學的價值和意義。本研習的主題是「借鑒古代民俗中的生命智慧」，這種脫胎自《易經》傳統的古代生活美學觀和面對生命軌跡的「命定」思維，其實還有很多值得現代人取法的地方，倘若我們落入「不科學」的制式窠臼之中，將會失卻重新認識古人智慧的機會。



鄭朝旭研發長說：「經由老師的講解，讓我對紫微斗數的命盤大致可以理解與分析，且斗星的排列組合有其特殊意義，大方向的發展是有其趨勢的，十分有意思。」幼家系李敏智老師說：「子平八字看似簡單，卻蘊含豐富的訊息，可以瞭解健康、人際、事業很多方面，令人呀異。」



通識教育中心陳盈妃主任表示：「風水命理的學問，在中國已有幾千年的歷史，儘管時代進步，科學發達，有些東西仍無法解釋及證實，我們瞭解後才能破除迷信，最重要的，是相信運勢掌握在自己手中，凡事心存善念、認真努力，自能產生正能量，讓自己更趨良善。」



透過紫微斗數、子平八字、了解沖煞、玄空風水等課程的學習，讓大家增進不少知識，現代人普遍精神壓力大，有時想藉改名、買風水小物來趨吉避凶，其實，有些東西是命定，調整自己的心態，勇於面對挫折及挑戰才是最重要的，常讓自己充滿正能量，許多困難也就容易迎刃而解，心境也能常保年輕、樂觀。



訊息來源：中州科技大學



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