50年來僅此一場! 國際學習績效評估大師Jim Kirkpatrick首度來台



(中央社訊息服務20170907 14:56:01)中國生產力中心(CPC)將於今(106)年10月25日(三)上午9:30,假台大醫院國際會議中心101廳舉辦「Jim Kirkpatrick國際論壇」,特地邀請到國際知名學習績效評估大師Jim Kirkpatrick,首度來台分享其寶貴經驗,透過Kirkpatrick Model協助許多知名企業建立完善的培育評估機制,促使顧客抱怨率降低60%、節省正式人事培訓成本85%與人才培育問題解決方案,例如:藉由Kirkpatrick Model期望報酬率(Return on Expectation, ROE)的方式,讓培訓與業務人員建立夥伴關係,彰顯出人才培育是一種投資,並非僅是成本而已,持續提升企業經營績效,創造實質獲利的價值。



更進一步,為深化企業對Kirkpatrick Model的認識與應用,在10月26日(四)∼27日(五)於台北六福萬怡酒店9樓會議廳,展開為期二天的「Kirkpatrick國際認證工作坊」,由Jim Kirkpatrick本人親臨現場授課,以其長年累積之經驗,強化各領域之績效評估,所提出的New World Kirkpatrick Model,即具體、有系統的評估方式,讓學員得以有效地運用於工作實務上,並擴散學習成果。現場限額30位,凡通過此工作坊合格者,即具備Kirkpatrick®國際銅牌認證資格,此套Kirkpatrick學習績效評估模式,亦是企業追求各獎項得獎必要條件。



1959年被提出的Kirkpatrick Model堪稱培訓界的長青樹,是目前全球最多企業採用、最具公信力的培訓評估工具,在於能夠精準反映出學員實際學習及後續執行成效,而Jim Kirkpatrick與時俱進提出New World Kirkpatrick Model,採用過的機構包含:美國政府、滙豐銀行、IBM、Microsoft……等知名企業。透過此三天活動,期能帶動國內各學習機構、企業接軌國際趨勢潮流,在AI與萬物互聯時代培育未來人才。



當天邀請勞動部勞動力發展署黃秋桂署長擔任活動貴賓,一同為這場論壇盛事揭開序幕,此外,專題演講邀請中華民國全國工業總會理事長暨中國生產力中心許勝雄董事長、臺灣金融控股公司暨臺灣銀行呂桔誠董事長等多位重量級講者,探討在全球科技變革的環境下,人力資源轉型與未來人才培育之關鍵課題,最後,邀請Jim Kirkpatrick再度上台進行專家座談,並現場開放問答時間,精彩內容絕對可期。



「Jim Kirkpatrick國際論壇」活動將於10月25日(三)熱烈展開,至10月26-27日的「Jim Kirkpatrick認證工作坊」,歡迎大家踴躍報名、共襄盛舉。(廣告)



【Jim Kirkpatrick簡介】*Kirkpatrick Partners創辦人暨首席資深顧問*「New World Kirkpatrick Model」創建者*提供頂尖企業包含Harley-Davidson、 L'Oreal、美國政府及人道主義等組織培訓與諮詢服務超過十五年以上*著有:《Four Levels of Training Evaluation》,另與Donald Kirkpatrick合著有:《Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation》 與《Training on Trial》



