文山運動中心106年10~12月份精彩公益講座快訊



(中央社訊息服務20170907 14:40:15)臺北市文山運動中心106年第四季公益活動及講座公開！文山運動中心邀請了萬芳醫院物理治療師、和文山健康服務中心合作邀請國家考試及格的諮商心理師辦理4次健康課程及免費課程場次如下：



10月06日(五) 早上10點~10點30分「『動』齡銀髮族-身心幸福養生術」「身」體瑜你動一動(身心探索與舒壓操) ；「心」靈SPA好健康(正念催眠放鬆)。



10月26日(四) 晚上18點30分~20點00分「從跑者膝到退化性關節炎」近年來路跑活動盛行，卻也帶動了「跑者膝」患者的增長，不少青壯年人口也因為「膝蓋退化」找上復健科。隨著年齡增長，人體的骨骼密度減少，膝蓋是人體磨損率最高，退化速度最快的關節，要注意膝蓋退化引發的意外傷害和保健。



11月15日(三)早上10點~11點30分「長期姿勢不良-肌筋膜疼痛症候群恐上身」



肌肉長期在緊張狀態下，會防礙血液暢流，無法有效的把體內因代謝作用所產生的廢物如乳酸等帶走，積存在該處而引起酸痛感。



12月13日(二)早上10點~11點30分 「手麻手痛，小心腕隧道症候群」腕隧道症候群是一種常見的神經壓迫症，以及手的肌肉萎縮表現。適當的治療可以打斷這種疾病的進展，避免永久性傷殘的發展。



※各項講座詳細內容及報名方式可至以下方式洽詢：1.本中心官網(https://wssc.cyc.org.tw/)2.粉絲團(https://www.facebook.com/wssc.tw/)查詢。3.來電：02-2230-8268轉235-237。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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