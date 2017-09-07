苗栗縣救國團帶領身障朋友展開「擁抱青山綠水、彩繪生命故事」陽光之旅中央社 (2017-09-07 14:40)
苗栗縣救國團帶領身障朋友展開「擁抱青山綠水、彩繪生命故事」陽光之旅
(中央社訊息服務20170907 14:39:55)苗栗縣救國團於9月3日辦理「擁抱青山綠水、彩繪生命故事」陽光之旅活動，行程有遊覽風光明媚日月潭風景區的伊達邵碼頭、埔里酒廠以及在日月潭青年活動中心享用午餐，活動計60人參加。苗栗縣救國團表示：此項極有意義的活動期望更能獲得苗栗縣各界支持共襄盛舉。
救國團辦理身障朋友戶外休閒活動今年已是第八年辦理，負責服務的團隊是救國團苗栗縣真善美聯誼會以及工商青年服務隊的義工好朋友，他們以一對一或一對二的方式為身障朋友及陪同眷屬隨行服務。為了讓服務的義工能提供適切安全的服務，苗栗縣救國團更安排在活動前辦理服務志工講習，邀請講師上課及實務演練，希能讓此次參與活動的身障朋友有賓至如歸的感受，並期待能讓身心障礙的朋友們走出戶外迎向陽光。
訊息來源：社團法人中國青年救國團
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