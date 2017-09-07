陳柏峰教育基金會頒獎典禮 59位清寒學生受惠



(中央社訊息服務20170907 14:39:10)長期奉獻於臺東縣教育的「陳柏峰教育基金會」，昨日在臺東縣原住民青少年活動中心一樓舉行獎助學金頒獎典禮，今年臺東縣共有59名清寒學生獲補助，總計26所學校受惠，陳柏峰董事長因海外事業無法親臨會場，特地委請陳柏峰教育基金會執行長顏華老師到場勉勵莘莘學子持續努力上進，另縣政府社會處副處長高忠雲及縣議會議長專員劉敏謙亦肯定基金會長期以來的善舉，並以世大運台灣之光郭婞淳及洪萬庭二位原住民青年一舉奪金的成功例子，勉勵在場所有年輕人要堅持、忍耐、感恩、奮發向上，順利完成學業，並發揮社會正向能量，奉獻社會，服務人群。



「陳柏峰教育基金會」委託救國團臺東縣團委會辦理105學年度獎助學金作業今年已邁入第16年，今年共審核通過游士傑國立臺東大學等研究所、大學、高中職及國中學生，共59位同學入選，今日頒獎典禮由救國團臺東縣團委會主任委員陳宏宗及陳柏峰教育基金會執行長顏華老師共同主持，與會貴賓除縣政府社會處副處長高忠雲及縣議會議長專員劉敏謙外，立法委員廖國棟辦公室主任王秋蘭、縣議會議長秘書潘順元、縣議員尤忠正、台東縣救國團指導委員陳銘風、教育處督學周盈璋、台東市公所秘書范葙、台東高商校長劉玲慧、台東高中學務主任黃惠雪、關山工商教務主任黃文璉、台東體育中學教務主任楊明智、大武國中校長許志民、救國團臺東縣團委會總幹事林耀埜及工商青年社會服務隊召集人鍾正榮等貴賓亦共襄盛舉。



救國團臺東縣團委會總幹事林耀埜表示：「陳柏峰教育基金會」歷經36年耕耘，未來考慮讓基金會能跨出臺東縣，服務花東學校，並將社會資源充分整合，讓更多需要關懷的家境清寒、經濟弱勢之家庭受益，把愛心擴大，讓基金會開創出嶄新之格局。



本次獲獎名單如下：研 究 所：游士傑〈國立臺東大學〉、游景筑〈國立中山大學〉 古雅慧〈國立陽明大學〉、梁煒〈國立高雄海洋科技大學〉 計4名同學大專院校：羅斐鈴〈國立台灣科技大學〉、林佩穎〈國立東華大學〉 黃李孟蓁〈國立台北市立大學〉、李沛穎〈美和科技大學〉 游景宇〈嘉南藥理大學〉、梁興〈逢甲大學〉 共計6名同學高 中 職：吳紹睿〈臺東高中〉、李妍〈臺東女中〉、楊家欣〈臺東女中〉李美曄〈臺東女中〉、陳裕安〈臺東女中〉、林忞曄〈臺東高商〉陳姿穎〈臺東高商〉、金仕鑫〈臺東高商〉、李芷頤〈臺東高商〉詹佩蓉〈臺東高商〉、蔡進添〈臺東體中〉、歐霖潔〈公東高工〉祝勤紋〈公東高工〉、林泰谷〈公東高工〉、鄭民浩〈公東高工〉吳凱翔〈公東高工〉、蔡佩吟〈育仁中學〉、吳佩璇〈成功商水〉、董佩君〈成功商水〉、邱心怡〈關山工商〉、韋佳瑩〈關山工商〉、 羅婉甄〈關山工商〉、陳瑩尉〈關山工商〉、潘宏明〈關山工商〉、黃千惠〈關山工商〉共計25名同學。國 中：蔡僑恩〈新生國中〉、林慧芸〈寶桑國中〉、彭姿嘉〈寶桑國中〉潘聖威〈台東體中〉、許宜芳〈大王國中〉、孫鈺閔〈池上國中〉張羽情〈泰源國中〉、林巧晰〈長濱國中〉、陳毅〈大武國中〉黃丞頊〈大武國中〉、葉鋐佑〈大武國中〉、孫詩予〈大武國中〉黃凱玲〈大武國中〉、高庭葳〈大武國中〉、林世美〈大武國中〉許慧茹〈大武國中〉、楊佩琳〈大武國中〉、簡心如〈大武國中〉胡迦美〈大武國中〉、蔣家文〈大武國中〉、戴宏材〈大武國中〉劉紫薇〈大武國中〉、高怡萱〈大武國中〉、林成姚〈大武國中〉共計24名同學。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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