臺灣彰化地方法院檢察署106年度暑期「崇法盃」靑少年桌球賽



(中央社訊息服務20170907 14:36:52)由臺灣彰化地方法院檢察署、彰化縣榮譽觀護人協進會、財團法人臺灣更生保護會彰化分會、財團法人犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會主辦，彰化縣政府、彰化縣政府教育處、彰化縣員林國民小學、救國團員林市團委會、員林市桌球委員會協辦，救國團彰化縣團委會承辦的106年「崇法盃」青少年桌球錦標賽，今天上午在員林國小活動中心揭幕，由彰化地檢署檢察長黃玉垣檢察長、蔡欣樺主任觀護人、陳啟全書記長、犯罪被害人保護協會吳志郎主任委員、更生保護會劉成枝主任委員、榮譽觀護協進會徐世育理事長、王惠美立委、陳素月立委一起開球。



地檢署檢察長黃玉垣檢察長表示，為避免青少年於暑假因空閒時間增多，而從事不正當之休閒活動或涉足不良場所，因此鼓勵參與正當體育、休閒活動，因颱風關係延期至9月2日辦理。而桌球對全民的健康是最經濟實惠的運動，兩個人就可以熱烈開打，於是結合社會資源宣導反毒、反霸凌、反竊盜、反傷害、反妨害性自主暨更生、觀護、犯保等業務，特此舉辦本活動，期以降低青少年暑期犯罪率。



這次崇法盃青少年桌球錦標賽總計有縣內高中、國中、小學共25所、35支球隊、400名選手參賽，均使出渾身解數拚戰，相互較勁共襄盛舉，爭取最佳成績；除此之外，還有法治教育宣導活動，讓比賽的青少年朋友在競賽之餘，還能提升法治知能，以維護自身與他人權益。



聯絡人：陳綉萍組員電話：04-7231157轉330911-318-628電子信箱：150712@cyc.tw







訊息來源：社團法人中國青年救國團



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