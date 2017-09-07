政慧基金會及政心基金會捐贈九份分隊自動心肺復甦機儀式



(中央社訊息服務20170907 13:59:45)為發揚無私大愛奉獻精神並提升當地救災救護效能，政慧基金會及政心基金會遂捐贈予新北市政府消防局第六救災救護大隊九份分隊自動心肺復甦機共計1組，特感謝此舉提升緊急救護品質，謹訂於106年9月7日上午11時整假九份分隊車庫(新北市瑞芳區崙頂路1-5號)辦理捐贈典禮。 九份分隊位於102縣道上，轄區救護路況以階梯為主，搬運患者時需要上下樓梯且費時費力，若為心肺功能停止患者(OHCA)，搬運時無法同時施予心肺復甦術(CPR)，將影響患者救治率，另九份地區送醫時間平均需花費8到10分鐘，送醫途中的CPR品質也將因救護人員體力下降，而難保持高品質，政慧慈善基金會為回饋鄉里民改善上述問題，決意發起捐贈，捐贈一臺LUCAS自動心肺復甦機給新北市政府消防局九份分隊。 工欲善其事，必先利其器，基金會成員與里民均表示捐贈的救災救護器材及設備最好都能備而不用，但一有事故發生時便能助消防人員一臂之力，展現無私的精神，更期待藉由提升消防救災救護資源，讓市民住得更安心。



訊息來源：新北市政府消防局



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