桃捷優惠發行回數票 通勤族受惠中央社 (2017-09-07 16:50)
為了吸引經國出國與通勤乘客，桃園大眾捷運股份有限公司8日起將在全線各車站發行回數票，並以「買10送2 」、約為83折的折扣，嘉惠搭乘人士。圖為回數票券。（桃捷公司提供）中央社記者邱俊欽傳真 106年9月7日
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