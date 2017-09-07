陸五星飯店傳不衛生 旅客熱搜免洗用品中央社 (2017-09-07 16:25)
（中央社台北7日電）日前有評測機構在網路上公布，北京市一些五星級飯店未在住客退房後更換床單後，一些平價旅館的衛生也被發現不合格，購物網站上一些拋棄式的住宿防髒用品因此成了熱搜關鍵字。
北京晨報報導，因為對飯店用品衛生沒信心，免洗馬桶墊、毛巾、內褲、隔髒睡袋、浴缸塑膠套這些都成了購物網站上的搜尋關鍵字。已經購買的用戶在評論區表示，這些物品均是「出遊必備」，「能安心住踏實睡」。
可摺疊的旅行水壺也成了飯店住客的新寵，比起使用飯店的水壺更讓人安心，也不會太占行李空間。
報導引述一名已賣出3萬多件隔髒睡袋的賣家說，近幾天以來店鋪中的免洗盥洗用品和便利攜帶的床上用品賣得最好，「就是再高級的酒店，也沒有自己的東西用著放心，五星級都出事兒。」
一家名為「藍莓評測」的評測機構日前到北京市5家五星級飯店體驗並以特製工具測試後，得出結論認為，這些飯店在住客退房後沒有更換床上用品，浴缸及洗漱用品也沒做到完全清潔。
另外，北京市衛生和計劃生育監督所4日針對北京691家經濟型飯店衛生情況檢查，其中46家不達標，主要問題是未按標準完成消毒。像是枕頭、床單等床上用品，還有浴室的洗臉盆、毛巾等，檢查出大腸桿菌、細菌等微生物超標。1060907
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