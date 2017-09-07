（中央社台北7日電）針對中國大陸是否考慮對北韓採取石油禁運制裁，中國大陸商務部發言人高峰今天沒有正面回應，僅引述中國大陸外交部一貫回應表示，中國大陸會全面、嚴格執行聯合國安理會決議。



北韓3日宣稱，成功試爆的氫彈可裝載在最新研發的洲際彈道飛彈（ICBM）上。這是北韓2006年以來進行的第6次核試，也使朝鮮半島與區域緊張局勢進一步升高。



面對北韓武力恫嚇，美國今天要求聯合國安全理事會對北韓實施石油禁運，並要求凍結北韓領導人金正恩資產。



根據中國網文字直播，高峰上午在中國大陸商務部例行記者會上被問及中國是否考慮對北韓禁止出口石油，中國大陸方面是否有進一步制裁措施，在貿易關係方面要如何處理對北韓關係時，並未正面回應。



高峰表示，中國大陸外交部發言人先前已表達原則立場。中方一貫全面、嚴格執行聯合國安理會有關涉及北韓決議，履行應盡的國際義務，將繼續本著有助於實現朝鮮半島無核化、有助於維護半島和平穩定的原則處理有關經貿問題。1060907