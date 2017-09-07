考慮對北韓石油禁運？陸商務部未回應中央社 (2017-09-07 16:20)
（中央社台北7日電）針對中國大陸是否考慮對北韓採取石油禁運制裁，中國大陸商務部發言人高峰今天沒有正面回應，僅引述中國大陸外交部一貫回應表示，中國大陸會全面、嚴格執行聯合國安理會決議。
北韓3日宣稱，成功試爆的氫彈可裝載在最新研發的洲際彈道飛彈（ICBM）上。這是北韓2006年以來進行的第6次核試，也使朝鮮半島與區域緊張局勢進一步升高。
面對北韓武力恫嚇，美國今天要求聯合國安全理事會對北韓實施石油禁運，並要求凍結北韓領導人金正恩資產。
根據中國網文字直播，高峰上午在中國大陸商務部例行記者會上被問及中國是否考慮對北韓禁止出口石油，中國大陸方面是否有進一步制裁措施，在貿易關係方面要如何處理對北韓關係時，並未正面回應。
高峰表示，中國大陸外交部發言人先前已表達原則立場。中方一貫全面、嚴格執行聯合國安理會有關涉及北韓決議，履行應盡的國際義務，將繼續本著有助於實現朝鮮半島無核化、有助於維護半島和平穩定的原則處理有關經貿問題。1060907
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MENU 咖啡壺．不鏽鋼咖啡壺．iwaki 咖啡壺 1L．三箭 咖啡壺．法式 咖啡壺．自動 咖啡壺．電動 咖啡壺．象印 咖啡壺．Columbia 咖啡壺．伊萊克斯 摩卡 咖啡壺．真空咖啡壺 2L．咖啡壺 1.6l．玻璃 咖啡壺．KOLIN 咖啡壺．日式 咖啡壺．達人咖啡壺．Eloisa 咖啡壺．歌林 咖啡壺．比利時咖啡壺．TWINBIRD 咖啡壺．Rhino 咖啡壺．濾網咖啡壺．horse 咖啡壺．Bone 咖啡壺．美式咖啡壺．咖啡壺 1.5L．電動虹吸式咖啡壺．Tiamo 滴漏式咖啡壺 0.7L．mit 咖啡壺．冰滴咖啡壺
產婦墜樓悲劇中 剖腹產和法律責任權威答案來了【北京新浪網】
醫院公佈監控截圖:產婦兩次下跪與家屬溝通被拒【北京新浪網】
女生必知丨經期做這8件事很傷身，快轉給你關心的她！【北京新浪網】
特朗普政府廢除DACA移民計劃 80萬「追夢人」受影響【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多