中新網9月7日電 據澳洲網報導，澳洲多元文化委員會(Diversity Council Australia ，DCA)與悉尼大學商學院(University of Sydney Business School)的最新研究報告表明，在多元文化背景下成長的非本民族女性，多數是野心勃勃、富有能力以及善於變通的。

據報導，在接受調查的365位女性領導人中，70%的多元文化女性強烈認同她們應該得到晉陞，成為一名級別更高的領導。相較而言，只有52%的凱爾特族(多指本土民族)女性同意這一觀點。此外，在接受調查的多元文化女性中，約有一半被調查者要求升職(53%)或加薪(42%)。

然而，2015年在澳交所(ASX)上市公司的7491名董事中，多元文化女性領導者僅佔2.5%。報告稱，在澳洲和整個國際社會內，多元文化女性在嘗試擔任領導人角色的過程中，經歷了種族和性別的「雙重歧視」。

DCA的首席執行官安內斯(Lisa Annese)表示，多數人都對亞洲女性抱有刻板印象，認為她們沒有挑戰權威的勇氣，在會議上也不常發言而且太過禮貌。

安內斯說，凱爾特族的領導風格是非常男性化的，他們直言不諱，談判手段自信且強硬。但如果女性這樣做，就會被認為是「母老虎」、「情緒化」以及不稱職。對此，安內斯表示，各機構需要重新定義對領導力的理解，並要勇於挑戰職場偏見。