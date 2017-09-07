中新社北京9月7日電 (記者 冉文娟)「作為海外華文媒體，我們有責任通過一個個具體的報導，來傳播中華民族的『根』和『魂』，講述『中國夢』的故事，展示中國日新月異的變化，描述中國人的真情實感。」西班牙歐華傳媒社長陶辛夷在受訪時如是表示。

日前，《第九屆世界華文傳媒論壇論文集》由香港中國新聞出版社結集出版，將作為該屆論壇的一項成果永久留存，並將為今後華文傳媒的研究提供珍貴資料和參考。 中新社 記者 付強 攝

日前，《第九屆世界華文傳媒論壇論文集》由香港中國新聞出版社結集出版，將作為該屆論壇的一項成果永久留存，並將為今後華文傳媒的研究提供珍貴資料和參考。中新社記者 付強 攝

從1815年在馬六甲創辦的《察世俗每月統記傳》算起，海外華文媒體已走過200餘年曆程。兩個世紀的風雨中，華文媒體既承載著海外同胞的故園鄉愁，也抒寫著濃烈的民族情懷。

9月10日至12日，來自五大洲的華文媒體將相聚於第九屆世界華文傳媒論壇，談心敘誼，共謀發展，其間將探討「華文媒體的民族情懷」等議題。

對海外華文媒體而言，民族情懷絕非空洞的口號。它源起於五千年璀璨的文明史中，流淌在報章的方塊字里，呼應著民族復興的時代強音。與生俱來，一以貫之。

回望歷史，生髮於海外的華文媒體開風氣之先，傳播新學新知、呼喚民眾覺醒，成為同胞增強民族意識的催化劑。

1905年創刊於日本東京的《民報》，為中國同盟會機關刊物。孫中山在《發刊詞》中闡發民族、民權、民生「三民主義」，以及改變中國「千年專制之毒而不解，異族殘之，外邦逼之」現狀的革命目標。

在民族危亡繫於一線的抗戰時期，華文媒體成為在海外宣傳抗戰的堅強堡壘。華媒人揭露日寇暴行、報導軍民抗日、呼籲僑胞支援，還有記者親赴前線，寫下抗戰見聞。

由中國新聞社、世界華文傳媒年鑒社編輯出版的2017年卷《世界華文傳媒年鑒》問世。 中新社 記者 周欣嬡 攝

由中國新聞社、世界華文傳媒年鑒社編輯出版的2017年卷《世界華文傳媒年鑒》問世。中新社記者 周欣嬡 攝

新加坡《星洲日報》記者黃薇女扮男裝，參加徐州會戰實況採訪；泰國《中原報》創辦人蟻光炎，因宣傳抗日被刺殺；新加坡《星洲日報》、《晨星》等報刊主編郁達夫被日本憲兵殺害……民族大義當前，他們將生死置之度外。

200餘年滄桑巨變，物換星移。一個強大而自信的中國已屹立於世界民族之林。海外華文媒體追隨時代脈搏求新、求變，但民族情懷始終如一。

新的歷史時期，他們為捍衛華人尊嚴發聲，為中國故事「代言」，為中華民族的振興鼓與呼。

華文媒體維護華人尊嚴：在梁彼得案、張朝林案等侵犯華人權益的惡性事件中，華文媒體跟蹤事實真相、倡導勇敢發聲，呼喚理性維權；華文媒體展現華人新貌：踴躍報導優秀華人故事，消解異族刻板印象，積極融入主流社會；華文媒體捍衛中國主權：當南海掀起波瀾，華文媒體集體發聲，中國領土不容侵犯。

日復一日，滴水穿石。華人族群在主流社會從面目模糊到輪廓清晰，華文媒體居功至偉。

「華文媒體在海外涉華事件中扮演著越來越重要的『議題設置者』的角色，甚至在一定程度上主導了事件的進展。」中國新聞社社長章新新在受訪時如是表示。

當下中國，民族復興之路愈加開闊，海外華文媒體與時代共振，踏歌而行。他們以融通中外的獨特優勢，架起交流之橋，成為傳達中國聲音的載體和傳播中華文化的使者。

風正一帆懸。第九屆世界華文傳媒論壇開幕在即，華文媒體人再度出發，繼續尋夢之旅。(完)