婆婆出去買菜 兩小娃躺在無防護的三樓窗台上哭泣北京新浪網 (2017-09-07 16:17)
險情排除以後，王老伯安慰受到驚嚇的小孫孫。沙坪壩警方供圖 華龍網發
事發小區。沙坪壩警方供圖 華龍網發
華龍網9月7日15時50分訊（記者 張勇）照顧低齡兒童，真是片刻也離不得人。昨（6）日夜間，重慶一老婆婆獨自留下三個小孫孫在家，出門買菜不久，兩個小孫孫差點發生墜樓的危險。
9月6日19時許，重慶市沙坪壩區井口陽光家園多名居民報警，稱在該小區一棟樓的三層，兩名幼童躺在窗台上哭泣，隨時都有掉下來的危險。接到報警，沙坪壩區110快處隊民警迅速趕到現場。
現場，民警發現，兩名兩歲左右的小孩躺在三樓窗台上不停地哭泣，窗戶沒有任何防護措施，樓下站著不少圍觀市民。據現場人員介紹，小孩已經在窗台上哭了十多分鐘，雖然鄰居看到這一情況后趕緊去敲門，但由於家中沒有大人，所以進不去房間救不了小孩。
對此，民警緊急查找小孩家人的聯繫方式，並聯繫物業在樓下防護，以免小孩掉落造成危險。就在這時，人群中突然有一名老伯大喊「這不是我家嗎」。
喊話的老伯姓王，兩個面臨危險的小孩是他的孫子。王老伯介紹，他幹完活回家看到自家樓下站著一群人，正要問發生什麼事情時，突然發現自己兩個兩歲大的孫子有了危險。
隨後，民警從王老伯手裡拿過鑰匙，第一時間進入家中，把面臨危險的兩個小孩救了下來。通過打電話詢問，王老伯才知道，妻子到超市買菜去了，留下三個小孫孫在家，沒過多長時間，就發生了這樣的事。
險情得以排除，大家都鬆了一口氣。民警提醒：家中有小孩的時候，家長一定要照顧到位，以免發生意外。
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