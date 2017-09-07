王毅回應對朝鮮斷油:讚同安理會做出進一步反應北京新浪網 (2017-09-07 16:18)
原標題：王毅回應美要求對朝斷油：讚同聯合國安理會做出進一步反應
[環球時報-環球網報導 記者 白雲怡]據外媒報導，美國在準備提交給聯合國安理會的涉朝決議草案中提出，要對朝鮮實行石油禁運，還計劃禁止朝鮮出口紡織品，禁止朝鮮公民在境外工作等。據稱，美國的這份草案將於9月11日提交至聯合國安理會。中國外交部長王毅7日在一場新聞發佈會上接受媒體相關問詢時表示，鑒於半島形勢出現的新變化，中方讚同聯合國安理會做出進一步反應，採取必要的舉措。
王毅是在當天和來華訪問的尼泊爾副總理兼外長馬哈拉共見記者時做出上述表態的。王毅稱，朝鮮再次進行核試，嚴重違反了安理會決議，衝擊了國際核不擴散體系。中方對此堅決反對。我們希望朝方認清形勢，做出正確的判斷和選擇，不要再一意孤行，不要再挑戰國際社會的共識和底線。「鑒於半島形勢出現的新變化，中方讚同聯合國安理會做出進一步反應，採取必要的舉措。中方將本著客觀、公正和負責任的態度同各方進行密切溝通。」王毅稱。
「我們認為制裁施壓只是解決半島問題的『半把鑰匙』，而另外『半把鑰匙』則是對話談判。只有把兩者合二為一，才能真正打開半島核問題之鎖。」王毅表示，因此國際社會對朝鮮採取的任何新的舉動，都應當在立足於遏阻其核導開發的同時，有助於推動儘快地重啟對話談判。「這兩方面的努力不能偏廢，和平解決的方向不應逆轉，實現半島無核化的目標不可動搖。我們期待安理會各成員保持團結，形成共識，發出一致的聲音。」
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