北京市交通委員會官方微博截圖

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中國網9月7日訊 據北京市交通委員會官方微博發佈的消息，？？9月7日，北京市交通委召集各區管理部門和15家共享自行車企業負責人，聽取共享自行車投放和管理的意見建議，經研究決定並下發通知，暫停在本市新增投放共享自行車。各共享自行車企業均表示理解和支持暫停新增投放的決定。據了解，上海、廣州、深圳、武漢等11個城市已暫停共享自行車新增投放，加強共享自行車總量調控和秩序管理。？

一年來，北京市共享自行車迅猛發展。據最新統計，全市已有15家共享自行車企業，投放運營車輛達235萬輛，在推動綠色出行、緩解交通擁堵等方面發揮了重要作用。但其在方便市民出行的同時，也存在投放和停放無序的問題，特別是在一些地鐵和公交車站、重要交通樞紐、大型商圈等區域，出現共享自行車過度投放、堆積佔道等現象，給城市交通秩序、市容環境和市民生活造成了不利影響。為此，市交通委按照鼓勵規範發展的原則，決定暫停共享自行車新增投放，並組織開展停放秩序整治工作。？

下一步，北京市交通委將牽頭出台鼓勵規範發展共享自行車的指導意見，並制定相關停放區設置技術導則和系統技術與服務規範，建設監管與服務平台，建立和完善承租人信用體系。市區兩級政府部門將根據非機動車停放管理規劃及停放秩序狀況，進行總量調控。？

各區管理部門按照「屬地監管」的原則，對企業和停放秩序進行監督管理，落實自行車停放區設置，制定車輛停放正面清單和負面清單，測算轄區容納量，並根據車輛停放秩序情況，開展日常監管、信譽考核和應急處置等工作。？

企業要承擔運營車輛經營與管理的主體責任，誠信經營，暫停車輛新增投放，近期要集中開展使用和停放聚集區的整治，調整優化區域投放布局。做好日常運行調度，規範承租人行為，及時清理違規停放車輛，維護停放秩序。？

同時，綜合考慮騎行安全和停放秩序、道路通行條件、充換電配套設施安全等因素和公共服務等特性，本市不發展電動自行車作為共享自行車。各區和相關管理部門將加大執法和處罰力度，維護城市正常運行秩序。