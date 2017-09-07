現代快報訊（通訊員 肖寶 記者 劉國慶）作為二手房交易的促成方，房屋中介公司應對房屋的產權要有充分的了解，有特殊情況的更要向買賣雙方進行必要的告知與提醒，不能為了拿中介費而有所隱瞞。常州市民錢女士買二手房在付了中介費后，房主一直神龍見首不見尾，從看房到交定金全都是房主的親戚在全權負責。錢女士隱隱覺得這房子有問題，表示要放棄交易，房產中介竟一怒之下撕毀了認購合同。

今年6月份，市民錢女士通過武宜路一家房產中介公司購買一套二手房，當時付了3萬元定金。然而錢女士發現房主自始至終不出現，一直是由房主的親戚在代為操辦。由於房主的不出現，加之中介突然說該房產交易過程還涉及產權公證，錢女士覺得這套房屋產權關係太複雜，如果房主不出現將放棄交易，在與中介交涉過程中，中介工作人員惱羞成怒，竟然撕毀了認購合同，同時稱是錢女士毀約，要扣中介費16000元。

在多次與中介交涉后，中介也只退還了1萬元。交涉無果后，錢女士撥打常州12315電話進行了投訴。武進區市場監管部門接訴后介入了協調，經調解，錢女士拿到了被中介強行扣留的6000元錢。

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