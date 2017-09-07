中新網9月7日電 據韓媒報導，韓國國會於8月29日通過了加入《糧食援助公約(FAC)》的決議，預計年內就可完成所有加入程序，明年開始按照《公約》內容提供糧食救助。

據悉，《糧食援助公約》是國際小麥協定的一部分，目的是解決落後國家的糧食問題，目前已有美國、歐盟、加拿大等14個國家和地區加入。業界分析，本次韓國成功加入《公約》，將有效解決因供過於求造成的糧食過剩問題

韓國政府計劃明年將規模約5萬噸(價值460億韓元)的國產大米，通過聯合國世界糧食計劃署(WFP)捐助給落後國家。

報導指出，近年來，受到武力衝突和洪水、乾旱等自然災害以及埃博拉等傳染病的影響，全球糧食救助及其他國際人道主義救助需求遞增。韓國人道主義救援的比重處於較低水平，因此有必要加入糧食救助計劃，承擔維護全球糧食安全的責任。

另外，2016年韓國有30萬噸的剩餘糧食，韓國政府已通過擴大糧食消費，減少糧食種植面積等方式緩解過剩問題，預計在2018年前達到供需相對平衡。