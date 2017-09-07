？？？ 中國網9月7日訊 （記者 胡永平）據最高法消息，最高人民法院首批員額法官輪崗交流涉及19個部門的41名員額法官，交流人員由原來集中在領導幹部擴大到普通法官，還首次探索開展了適度的跨專業領域交流，輪崗交流人員規模、交流力度和範圍均創歷史新高。

9月7日上午，最高人民法院召開首批員額法官輪崗交流座談會，黨組成員、政治部主任徐家新出席並講話。他強調，隨著最高人民法院機關首批員額法官選任工作的圓滿「收官」,最高人民法院機關進入了全面實施司法責任制改革的新階段。

徐家新指出，最高人民法院開展員額法官輪崗交流，是法官員額制改革的一項重要內容，也是落實中央關於加強幹部交流精神的重要舉措。實施司法責任制對員額法官的能力素質提出了新的更高要求，開展輪崗交流可以更好地培養法官職業素養，提升員額法官履職能力。同時，開展輪崗交流還能進一步科學合理配置審判人才資源，有效防範司法廉潔風險。

徐家新強調，輪崗交流的員額法官要調整心態，正確看待輪崗交流工作，主動融入新的工作部門，發揮優勢和特長；要充滿自信，不畏困難，以飽滿的精神狀態投身到新的工作中去；要加強學習，努力成為具有司法專業能力、做群眾工作能力、科技應用能力和社會溝通能力的高素質法官；要堅持廉潔司法，將「三嚴三實」作為修身用權律己、做人謀事創業的基本遵循。

徐家新強調，相關部門要加強跟蹤了解，做好服務保障，政治部要關心愛護幹部，接收部門要放心使用幹部，敢於給新同志壓擔子、派任務，幫助他們適應新的工作環境，儘快進入角色。有關部門還要關心交流到巡迴法庭工作的員額法官，注意了解他們面臨的生活困難，幫助他們解決後顧之憂。