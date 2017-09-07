10日起公交605路有調整 不再運行至兩路口北京新浪網 (2017-09-07 16:27)
華龍網9月7日16時訊（記者 劉艷）為進一步優化公交線網，今（7）日，重慶兩江公交公司發佈消息，10日起公交605路將調整運行區間，線路不再運行至兩路口，調整為福佑路公交站場至觀音橋東環路。
調整后，公交605路開收班時間為福佑路公交站場：6:00—21:00，觀音橋東環路：6:35—21:35。
重慶兩江公交公司提醒市民，原由福佑路前往兩路口方向的乘客，可在大廟站換乘114路、465路、601路、612路等；原由兩路口前往福佑路方向的乘客，可乘坐114路在紅旗河溝西站換乘。
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