8月外匯儲備30915.3億，實現七連漲北京新浪網 (2017-09-07 16:29)
21世紀經濟報導
央行9月7日公佈數據顯示，8月外匯儲備30915.3億美元，預期30950億美元，前值30807.2億美元。外匯儲備連續七個月錄得增長，且連續七個月站穩3萬億以上。
8月外匯儲備 21873.14億SDR，前值 21884.02億SDR。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
泰山 橄欖油．有機 橄欖油．高級 橄欖油．橄欖油 1000ML．花王 橄欖油．BALSAMIC 橄欖油．橄欖油 2L．NERO 橄欖油．JCI 橄欖油．初榨橄欖油．素食 橄欖油．初榨 橄欖油．初搾橄欖油．桂格 橄欖油．百格仕 原味 橄欖油．Health 橄欖油．食用 橄欖油．橄欖油 2公升．黃金 橄欖油．oro 橄欖油．奧利塔特級冷壓橄欖油．橄欖油 1公升．樂雅 橄欖油．黑松 橄欖油．olitalia 橄欖油．三多 橄欖油．EXTRA 橄欖油．PURE 橄欖油．百得 橄欖油．特級 橄欖油
- 《顛覆設計》僑美德原松木電腦桌(整組)
- 國家地理 National Geographic (NG A2140) 非洲系列
- 【GREEN PHOENIX 女鞋】簡單立體小花朵套入式臘感牛皮厚底
- Anna Lou Of London倫敦品牌 X Y Z 個性字母項鍊-玫瑰金
- 【今生金飾】吉祥福順手環(彌月禮 彌月黃金手環)
- 【Concern 康生】Dancing Queen時尚運動塑身魔法甩震啞鈴(
- 《典雅大師》秋葉原舒適L型布沙發(左右可調)
- 【SkyGlobe】10吋仿古立體圖形/ 金屬底座/ 觸控三段式地球
- 范登伯格-德克薩斯輕柔絲光地毯-捧花-140x200
- 【KitchenAid】專業食物調理機 9 Cup(經典紅)
白露養生有講究 做好3護遠離疾病【北京新浪網】
再添新證據！產婦跳樓自殺到底是誰之過？【北京新浪網】
今日白露！你知道白露「十樣白」是哪十樣嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多