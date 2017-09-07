看過絕對感動難忘 海上日出觀星聖地MOOK景點家 (2017-09-07 15:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
位在台東外海的綠島，被稱為世界級的浮潛聖地，吸引許多國內外觀光客與潛水客前來朝聖。除了潛水外，小小的綠島也隱藏著眾多令人驚豔的奇景。綠島東部中段的海參坪海灣，這裡有「小長城」之稱的步道與觀海亭，可將周邊的壯麗美景一覽無遺，也是觀賞日出、夕陽、銀河星空的聖地。
海參坪小長城 (圖／fansway1121)
海參坪小長城 (圖／台東縣政府)
海參坪小長城 (圖／台東縣政府)
海參坪指小長城及睡美人岩所夾峙的海灣，此區塊有發達的柱狀玄武岩節理，呈現獨特的火山地質。登上小長城步道視野開闊，向南眺望可看見一座宛如睡美人的長岩，及哈巴狗般的孤懸奇岩，是這綠島相當著名的景色之一。
海參坪睡美人與哈巴狗 (圖／popolai)
海參坪海灣 (圖／東海岸國家風景區)
海參坪海灣 (圖／台東縣政府)
海參坪為觀日出與星空的絕佳地點，這裡是綠島光害最少的地方，東海岸的地理位置，更能觀賞太陽從海面冉冉升起的畫面。無論是白天或晚上來，都相當美麗。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=13559
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