不老騎士歐兜邁坐鎮 彩色碗粿白色貨櫃屋吸睛MOOK景點家 (2017-09-07 15:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
高齡化社會來臨，弘道老人福利基金會帶領17位平均81歲「不老騎士」在2007年完成摩托車環台壯舉，自那一刻起，「不老精神」在台灣開始轉動，「不老夢想」也開始陸續展開。2016年為呼應台中市托老政策及活化歷史建築，將台中市長公館改造成「不老夢想125號」，不僅活化歷史建築，更傳達不老精神。
不老夢想125號 – 彩色碗粿 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)
不老夢想125號的不老料理 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)
不老夢想125號貨櫃屋 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)「不老夢想125號」除了是不老精神的代表外，也成為新的文創聚落。歷史的老宅邸搭配時下流行的貨櫃屋與市集，將傳統的古早味轉變成文創新食品，這裡所提供的不老料理，不僅展現銀髮族的創造力，更看見傳統與文創的結合。
不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)
不老夢想125號市集 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)
不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)台中市公館建於1929年，舊稱宮原氏別墅，是日籍眼科醫師「宮原武熊」興建的住宅別墅，二戰結束後日人遭遣返，該別墅也被接收做為市長官邸使用。經修復整建後規劃成藝文展演空間，活化歷史建築。
不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)
台中市長公館 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)
【Info】
不老夢想125號 BULAO 125
地址：台中市北區雙十路一段125號
開放時間：
週二至週五10:00 - 17:30
週六至週日09:30 - 17:30
每周一固定休館
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15919
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