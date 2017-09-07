文／MOOK景點家編輯部整理報導



高齡化社會來臨，弘道老人福利基金會帶領17位平均81歲「不老騎士」在2007年完成摩托車環台壯舉，自那一刻起，「不老精神」在台灣開始轉動，「不老夢想」也開始陸續展開。2016年為呼應台中市托老政策及活化歷史建築，將台中市長公館改造成「不老夢想125號」，不僅活化歷史建築，更傳達不老精神。

不老夢想125號 – 彩色碗粿 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號 – 彩色碗粿 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號的不老料理 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號的不老料理 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號貨櫃屋 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號貨櫃屋 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號市集 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號市集 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

不老夢想125號 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

台中市長公館 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

台中市長公館 (圖／不老夢想125號 BULAO 125)

「不老夢想125號」除了是不老精神的代表外，也成為新的文創聚落。歷史的老宅邸搭配時下流行的貨櫃屋與市集，將傳統的古早味轉變成文創新食品，這裡所提供的不老料理，不僅展現銀髮族的創造力，更看見傳統與文創的結合。台中市公館建於1929年，舊稱宮原氏別墅，是日籍眼科醫師「宮原武熊」興建的住宅別墅，二戰結束後日人遭遣返，該別墅也被接收做為市長官邸使用。經修復整建後規劃成藝文展演空間，活化歷史建築。

【Info】

不老夢想125號 BULAO 125

地址：台中市北區雙十路一段125號

開放時間：

週二至週五10:00 - 17:30

週六至週日09:30 - 17:30

每周一固定休館



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