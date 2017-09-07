雲南玉溪「90后」男子酒駕被查 自稱有愛滋病咬傷交警北京新浪網 (2017-09-07 16:01)
中新網昆明9月7日電 (趙曦)記者7日從雲南省玉溪市易門縣公安局獲悉，該局日前查處酒駕過程中，一名「90后」男子拒不配合，現場借酒撒潑，自稱有愛滋病咬傷執勤交警。
近日，尹某酒後駕駛摩托車經過雲南省玉溪市易門縣安易線迎賓湖路段時，遇到交警查酒駕。在查處其酒後駕駛的過程中，尹某一直拒絕配合執法工作，並從交警手中搶回駕駛證欲逃離現場未果。
圖為執勤交警被尹某咬傷的右臂。 鍾欣 攝
當交警準備帶尹某到縣醫院抽取血液時，尹某再次激動起來，對現場的交警和協勤進行威脅和辱罵。眼看無法逃脫，尹某一口咬在一名交警的右臂上，大喊「我咬死你」，並聲稱自己有愛滋病以威脅，企圖逃避法律制裁。
經鑒定，受傷交警的損傷程度已構成輕微傷，犯罪嫌疑人尹某自身並不攜帶愛滋病病毒。8月30日，尹某因涉嫌妨害公務罪被易門縣人民檢察院依法批准逮捕。(完)
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