？？？？「民生事 一卡通」系統工程新聞發佈會現場。 吳平 攝

中新網紹興9月7日電(記者 奚金燕 實習生 吳平)跑的路多，辦的事少。以前，「一直在路上」是民眾在辦事中的常態。而今，「最多跑一次」已然成為浙江省獨特的風景。7日，浙江省諸暨市召開「民生事 一卡通」系統工程新聞發佈會，將「最多跑一次」改革再次推向高潮。在諸暨市委常委、副市長傅世平看來，以百姓最關注的「民生事」為突破口，積極打造「民生事 一卡通」系統工程，是為各領域縱深推進「最多跑一次」改革走上制度化、長效化道路提供了樣板。

隱匿於浙中北群山之中的諸暨市，歷史悠久，人文薈萃，經濟發展的同時，民生事的辦事效率也逐漸得到了政府的關注。

以群眾和企業省心、省力、省時、省錢為導向，進一步簡政放權、優化服務，全力推動改革落地見效，「讓群眾和企業擁有實實在在的獲得感」。傅世平坦言，要從百姓關注的焦點、辦事的難點中尋找突破口，儘快補齊短板，著眼於建好一個核心數據「庫」，打通一堵部門隔離「牆」，織密一張綜合服務「網」。

會後，記者來到諸暨市社會保險事業管理局辦事廳，整潔乾淨的大廳內，各辦事窗口一目了然。剛剛辦完事務的市民楊治理表示，現在的辦事效率很快，走進來的時候各個窗口的功能標識一看便知，相比之前節省了很多的時間。

對於工作人員也有了明顯的改變。「以前都是人工輸入身份證號碼、收集紙質資料，出錯率高的同時效率也慢。」機關事業養老保險中心主任鄭玉燕告訴記者，現在一卡通系統工程的出現，改變了原有狀況，處理一件事務只需要3分鐘左右，相較之前，提高了一倍。

如今，在「最多跑一次」改革要求的引領下，以管理和服務模式創新為核心，以信息化為支撐，將硬體、軟體和服務三方打通為民服務路徑，打造具有諸暨特色的公平普惠、便捷高效的民生服務體系，是「民生事 一卡通」系統工程的真實寫照。

百尺竿頭，更進一步。傅世平表示，在「最多跑一次」改革的深化階段過程中，要持續發揮改革的優勢效應，以高效率、高品質、高標準的政府服務，努力換來群眾的好體驗、好心情、好口碑，強力推進「最多跑一次」改革在諸暨落地生根。(完)