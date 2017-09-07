？？？？2017中國軟體產教互動工作座談會在南京召開。 楊光 攝

中新網南京9月7日電 (楊顏慈)為銜接產業需求，促進產教深度融合，培養創新應用型軟體人才，9月6日-7日，2017中國軟體產教互動工作座談會於第六屆「中國軟體杯」大學生軟體設計大賽決賽期間在南京召開。

如何促進軟體產業與高等教育的「對口銜接」，促進創新成果加快轉化，實現產業鏈的有機協同成為本次研討會的主要內容。

中國工程院倪光南院士在會上發表「中國軟體人才面臨的機遇和挑戰」的主題演講。他提出，要把安全提到前所未有的高度給予重視。「網路安全和信息化是一體之兩翼、要雙輪驅動；網路安全和信息化是相輔相成的，安全是發展的前提，發展是安全的保障，安全和發展同步推進，需要優秀的創新人才團結協作，共同實現。」

國家工業和信息化部信息化和軟體服務業司司長謝少鋒表示，新的產業特點對軟體人才培養提出了更高要求，產教合作凸顯出越來越重要的作用。

「產教互動是創新人才培養機制的重要路徑，要用好互聯網平台，實現產教合作，建立基於互聯網的雙創平台和人才培養機制。同時，要發揮好中國軟體產教互動聯盟的作用，推動政產學研用協同互動，把各方面的力量結合起來，建好合作互動機制。」謝少鋒說。

圖為圓桌會議環節。 楊光 攝

圖為圓桌會議環節。 楊光 攝

「教育供給和產業需求還有錯位，亟須政府、高校、行業、企業各個主體主動作為，在實踐中建立可持續的校企合作機制，打通從實驗樓到生產線，從校園到崗位的最後一公里。」國家教育部職業教育與成人教育司副巡視員謝俐認為，推動產教融合發展是教育，特別是高等教育提升內涵和服務能力、產業加快邁向中高端的重要機遇。在這樣的背景下，如何緊跟產業升級步伐，成為高等教育改革的挑戰。

此外，會議圓桌交流環節還圍繞「智能製造語境下，自主可控(工業)軟體人才培養」、「工業網路化時代，工業轉型升級背後的人才升級」和「大數據人才培養與學科建設」等問題展開深入討論。(完)