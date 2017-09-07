百余國家和地區千名藝術家作品亮相西安北京新浪網 (2017-09-07 16:01)
？？？？第四屆今日絲綢之路國際美術邀請展開幕。 田進 攝
中新網西安9月7日電 (記者 田進)7日，第四屆今日絲綢之路國際美術邀請展在西安開幕，來自百余國家和地區的千名藝術家作品亮相。
據介紹，作為第四屆絲綢之路國際藝術節的重要活動，今日絲綢之路國際美術邀請展分為國際美術作品展、國內美術作品展、書法篆刻作品展、攝影作品展以及「絲路—東西文化旅程的想像」展共五大部分。
展覽以「絲路精神·時代丹青」為主題，通過邀請和公開徵集結合的方式，彙集了來自100多個國家和地區的1000餘名藝術家的1000餘件作品，內容豐富、形式多樣。
圖為展覽現場。 田進 攝
土耳其雕塑藝術家凱末爾·吐蕃說，他還從事藝術表演等跨學科藝術，目前已到過多國進行藝術交流。此次展覽，為各地藝術家的交流、合作提供了平台和便利。
陝西省委常委、省委宣傳部部長庄長興宣布展覽開幕。他表示，陝西是中華文化的重要發祥地，陝西美術在文脈傳承和開拓創新方面具有優勢，在中國美術發展史上具有重要地位。「一帶一路」沿線國家文化底蘊深厚、特色鮮明，希望各國藝術家通過藝術展示和傳播，增進了解、加強友誼，促進合作共贏。
民眾參觀展覽。 田進 攝
據了解，本屆今日絲綢之路國際美術邀請展參與國家多、規模大，為各國藝術家搭建了文化交流的平台，聚焦絲路精神。同時，也對推動「一帶一路」沿線國家和地區的文化交流、民心相通，具有重要意義。(完)
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