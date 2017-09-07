（中央社記者邱俊欽桃園7日電）為了吸引經常出國與通勤乘客，桃園大眾捷運股份有限公司明天起將在全線各車站發行回數票，並以「買10送2」、約為83折的折扣，嘉惠搭乘人士。



桃捷公司今天發布新聞稿指出，明天（8日）將發行回數票，以滿足客群需求，包括經常出國的旅客、通勤學生、假日進修、固定回診、輪班性質員工等通勤族的潛在客群，都可以利用這項更省錢優惠。



桃捷公司表示，這項優惠在購買時，需綁定搭乘區間，使用天數為購買當日起連續90天內，一次購買10張，將額外贈送2張，折扣約為83折。



桃捷公司指出，明天起發行的回數票採「紙票形式」，可於全線各車站旅客詢問處洽詢站務人員購買；民眾在搭乘時，只需持購買的紙張式票券，到車站詢問處兌換紫色的塑膠代幣，即可搭乘。1060907