港教育局副局長之子墜樓 有憂鬱病史中廣新聞網 (2017-09-07 15:31)
香港尖沙嘴的知名社區住宅大樓「擎天半島」，今天早上驚傳一起男子墜樓案，住戶報案之後，救護人員立即將這名男子送醫，不過這名男子在送院搶救後，仍然不治身亡。而警方調查這名男子身份時，赫然發現，這名二十五歲的潘姓男子，竟然是新任香港教育局副局長「蔡若蓮」的兒子。
香港媒體報導，根據警方調查，墜樓的潘姓男子，是由住家的四十一樓墜下，掉在九樓住家陽台上。警方也發現，潘姓男子有憂鬱症病史，也正在就醫中。
而蔡若蓮則是表示，感謝各界人士關心，但希望大家能夠給予她與她的家人空間，讓她們能渡過這個困難時期。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MENU 咖啡壺．不鏽鋼咖啡壺．iwaki 咖啡壺 1L．三箭 咖啡壺．法式 咖啡壺．自動 咖啡壺．電動 咖啡壺．象印 咖啡壺．Columbia 咖啡壺．伊萊克斯 摩卡 咖啡壺．真空咖啡壺 2L．咖啡壺 1.6l．玻璃 咖啡壺．KOLIN 咖啡壺．日式 咖啡壺．達人咖啡壺．Eloisa 咖啡壺．歌林 咖啡壺．比利時咖啡壺．TWINBIRD 咖啡壺．Rhino 咖啡壺．濾網咖啡壺．horse 咖啡壺．Bone 咖啡壺．美式咖啡壺．咖啡壺 1.5L．電動虹吸式咖啡壺．Tiamo 滴漏式咖啡壺 0.7L．mit 咖啡壺．冰滴咖啡壺
產婦墜樓悲劇中 剖腹產和法律責任權威答案來了【北京新浪網】
醫院公佈監控截圖:產婦兩次下跪與家屬溝通被拒【北京新浪網】
女生必知丨經期做這8件事很傷身，快轉給你關心的她！【北京新浪網】
特朗普政府廢除DACA移民計劃 80萬「追夢人」受影響【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多