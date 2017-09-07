香港尖沙嘴的知名社區住宅大樓「擎天半島」，今天早上驚傳一起男子墜樓案，住戶報案之後，救護人員立即將這名男子送醫，不過這名男子在送院搶救後，仍然不治身亡。而警方調查這名男子身份時，赫然發現，這名二十五歲的潘姓男子，竟然是新任香港教育局副局長「蔡若蓮」的兒子。



香港媒體報導，根據警方調查，墜樓的潘姓男子，是由住家的四十一樓墜下，掉在九樓住家陽台上。警方也發現，潘姓男子有憂鬱症病史，也正在就醫中。



而蔡若蓮則是表示，感謝各界人士關心，但希望大家能夠給予她與她的家人空間，讓她們能渡過這個困難時期。



